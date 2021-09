Objet d’histoire, de rêve, de mystère mais aussi de films et de romans, le plus célèbre des trains de la SNCF, l’Orient express, fera une halte en gare de Lille, mi-septembre, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine (JEP).

Rares sont les personnes pouvant se vanter d’avoir voyagé à bord de l’Orient express. Pour autant, tout le monde a déjà entendu parler de ce train légendaire qui, affrété par la Compagnie des wagons-lits, transportait ses richissimes voyageurs depuis Paris jusqu’à Constantinople à la fin du XIXe.

Un train classé aux Monuments historiques

On ne compte plus les romans et les films dans lesquels le luxueux pullman apparaissait ou tenait un rôle principal. Le plus célèbre et populaire est sans doute le polar d’Agatha Christie, Le crime de l’Orient express, publié en 1934 et adapté au cinéma par Sidney en 1974.

Celui que l’on pourra admirer et visiter en gare de Lille, c’est le « Pullman Orient express », une rame composée de 7 voitures rachetée aux enchères par la SNCF en 2011. Le train a été rénové à l’identique de ce qu’il était en pleine gloire. Un travail long et onéreux qui a néanmoins permis au train d’obtenir son classement aux Monuments historiques. Propriété à parts égales de la SNCF et du Groupe Accor, l’Orient express ne propose plus de voyages exotiques autrement que par la cuisine gastronomique que l’on peut déguster à bord.