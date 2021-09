Après deux ans d’absence, la Braderie de Lille vous manque-t-elle ?

En temps normal, Lille est une grande fête chaque premier week-end de septembre. Plus grand vide-grenier d’Europe, la Braderie de Lille attire près de deux millions de personnes dans la capitale des Flandres. Mais depuis deux ans et l’arrivée du Covid-19 dans nos vies, l’événement n’a plus lieu. Deux annulations en deux ans, c’est du jamais vu pour la Braderie depuis la Seconde Guerre mondiale. Déjà annulé en 2016 pour cause de risque terroriste, l’événement n’a pas eu lieu trois fois sur ces six dernières années.

Ce qui était la norme dans le monde d’avant est donc devenu exceptionnel. En attendant un retour à la normale espéré pour 2022, la Braderie est en train de disparaître de la vie lilloise. Loué pour son ambiance unique, l’événement est aussi critiqué pour ses nombreux excès. De quoi se demander si ça manque vraiment aux Lillois et aux Lilloises.

Lillois, habitants de la métropole ou résidents des Hauts-de-France, la Braderie de Lille vous manque-t-elle vraiment depuis deux ans ? Si oui, qu’est-ce que vous regrettez le plus ? A l’inverse, pourquoi n’avez-vous pas de nostalgie en repensant à l’immense vide-grenier ? Espérez-vous son retour ou vivez-vous très bien sans ? Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance