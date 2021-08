« Avez-vous voyagé durant ces trois derniers mois ? », « Pratiquez-vous un sport de combat ? ou encore « Pourquoi voulez-vous intégrer la DGSE ? », voilà le genre de questions qu’un agent masqué vous pose à l’entrée de l’escape game consacré au «Bureau des Légendes», la série éponyme de Canal+. Installé place Rihour au bout du village Séries Mania, le jeu se déroule jusqu’au 1er septembre, soit à la fin du festival international des séries.

Moyennant 25 euros pour une partie de 20 minutes pour deux à cinq joueurs, vous jouez votre intégration dans le Bureau des Légendes. Un escape game réduit qui est le petit frère de la version longue créée à Paris il y a un an et demi. « C’est une mise en bouche de ce qu’on fait à Paris où le jeu dure deux heures avec la présence permanente de comédiens », explique Emmanuel Teboul, cofondateur de Dama Dreams, la société qui a créé cet escape game.

Libérer un agent retenu par les services secrets russes

Dans le jeu lancé à Lille, le but est de libérer un agent français retenu par les services secrets russes. Après un interrogatoire en bonne et due forme, chaque joueur récupère un alias le temps de la mission. Me voilà donc baptisé agent Merinos. Accompagné des agents Judas et Cyanure, mes deux acolytes le temps de la mission, nous entrons donc dans le bureau du sous-directeur de la DGSE.

Très froid, celui-ci nous informe qu’Arlequin, un agent français, a été arrêté par les services secrets russes qui pensent avoir découvert sa couverture de festivalier à Séries Mania. Pour éviter qu’il soit compromis, on cherche à le libérer grâce à différents indices réunis dans une seule et même pièce. Si les énigmes sont assez faciles à résoudre, le jeu passe (trop) rapidement et s’est bien terminé en ce qui nous concerne avec la libération de l’agent dans le temps imparti. Un bon moment que pourront découvrir les fans de la série le temps du festival à condition de s'inscrire rapidement car les places sont chères pour devenir agent secret…