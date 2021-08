Un homme a été tué et un autre blessé par balles tôt ce samedi matin à Seclin, près de Lille, et un homme a été placé en garde à vue, a-t-on appris auprès des pompiers et de la police. L’homme placé en garde à vue, interpellé « sans difficulté » peu après les faits, est « a priori » le père de l’ancienne petite amie de l’homme décédé, selon la Direction départementale de la Sécurité publique (DDSP) du Nord.

La jeune fille et son père avaient déposé des plaintes pour des violences conjugales et des dégradations, a-t-on poursuivi à la DDSP, tout en soulignant que les circonstances du drame restaient « nébuleuses » et que l’arme utilisée n’avait pas été retrouvée.

Une balle dans le thorax, une dans le dos

Les pompiers avaient initialement été appelés pour un accident impliquant une moto, dans cette commune située au sud de la métropole lilloise. « On est parti pour un accident de la route à la base mais on s’est rendu compte qu’une personne en arrêt cardiorespiratoire présentait des impacts. Elle a été déclarée décédée sur place », ont rapporté les pompiers du Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) du Nord. Un deuxième homme, blessé et « dans un état grave », a été évacué vers le CHU de Lille, ont-ils ajouté.

Les policiers ont été appelés vers 5h27 par les pompiers. « Les blessures (constatées) nous ont amenés à ouvrir une enquête », a résumé la cellule communication de la DDSP. « Les pompiers ont aperçu une balle dans le thorax du conducteur » de la moto, tandis que « le passager avait une balle dans le dos », a-t-on ajouté à la DDSP.