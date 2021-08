Le département du Nord fortement vacciné. Au 10 août, deux tiers des plus de 12 ans ont été vaccinés contre le Covid-19 dans le département. Et la proportion monte à 80 % pour ceux qui ont reçu leur première injection, annonce la préfecture du Nord, dans un communiqué.

Un chiffre beaucoup plus haut que la moyenne nationale qui recense 56 % de personnes totalement vaccinées et 67 % qui ont reçu la première dose.

Entre 76 et 92 % chez les plus de 65 ans

Dans le détail, on s’aperçoit que parmi les personnes de plus de 65 ans, considérées à risques, le taux de personnes entièrement vacciné varie, selon les tranches d’âge, entre 76 et 92 %. Un taux relativement faible au vu des risques encourus.

Or, c’est plutôt vers les adolescents (12-17 ans) que la préfecture demande de « maintenir la dynamique vaccinale (…) et de l’amplifier ». Un sur deux a reçu la première dose et un quart de cette population est vacciné.

« Amplifier la dynamique vaccinale »

« Face à la menace du variant Delta et à l’augmentation de la circulation du virus dans notre région, toutes et tous dont les jeunes sont appelés à continuer à se faire vacciner rapidement et massivement d’ici la fin du mois d’août », indique la préfecture.

Et de rappeler que les professionnels libéraux de la région peuvent désormais disposer de doses de vaccin Pfizer et qu’un bus vaccination sillonne le département, selon un calendrier précis.