Ça avance tout doucement, mais ça avance. Plus d’un an après avoir cerné un médicament prometteur (le clofoctol) contre le Covid-19, l’Institut Pasteur de Lille annonce, ce lundi, avoir recruté le premier patient dans son essai clinique de phase 2/3. Cette phase vise à « mesurer l’efficacité du clofoctol dans la prise en charge précoce des patients Covid et la prévention de l’hospitalisation », précise Pasteur, dans un communiqué.

Ce médicament est un vieil anti-infectieux « commercialisé en Europe et ayant déjà eu une autorisation de mise sur le marché en France dans une autre indication », souligne encore Pasteur. En juin 2020, la molécule, principe actif du médicament, avait été identifiée, parmi 4.000 autres, comme « particulièrement efficace pour inhiber la réplication du virus contre le Sars-CoV-2 in vitro ».

Essai clinique retardé

Restait à tester ce médicament expérimentalement chez l’homme. L’essai clinique avait été retardé en début d’année pour mesurer des effets secondaires pourtant déjà connus. Depuis le mois d’avril, il a pu, enfin, être mis sur pied. L’essai consiste à prendre des suppositoires de clofoctol. Il est réalisé en ambulatoire par environ 40 médecins généralistes des Hauts-de-France.

Les personnes concernées par cet essai doivent avoir plus de 50 ans, ne pas encore être vaccinées, et présenter au moins un symptôme du Covid-19. Pour valider l’étude clinique, quelques centaines de patients volontaires doivent être recrutés. Le premier vient de l’être. Le temps presse ?