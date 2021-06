LEchappée Bière attaque l’été sous pression. Jusqu’à fin septembre, cette agence de voyage axée sur la bière proposera des parcours, ateliers et soirées à thème à Lille. La saison a commencé début juin, « mais c’est vraiment depuis le week-end du 19 juin qu’on a eu une reprise, avec les restrictions sanitaires levées », explique Nicolas Lescieux, directeur du pôle tourisme de l’Echappée bière.

Pendant trois mois, les activités de cette agence vont faire découvrir la bière dans le Nord par de multiples procédés.

Des nouvelles activités se rajoutent aux anciennes

« Nous allons garder nos activités historiques, qui sont maintenant connues par les personnes qui nous suivent », poursuit le responsable. Ainsi, dégustations de bières et jeux de piste vont de nouveau être au rendez-vous. « Mais on a aussi essayé de développer de nouvelles choses. Cette année on pense que les gens vont se tourner vers des destinations locales. On a donc créé des activités qui feront découvrir les lieux totem et nouveaux de Lille », explique Nicolas Lescieux.

S’ajoute ainsi à l’agenda une croisière du houblon, le 29 août, avec un départ depuis la citadelle et une visite d’une distillerie. Si la balade sur la Deûle ne vous convainc pas, l’Echappée Bière propose une nouvelle version de ses jeux de piste. Ces derniers deviennent désormais un escape game géant et sans contrainte temporelle, « chacun pourra y aller quand il voudra, de son propre chef ».

La rentrée est également prévue pour l’Echappée Bière, qui organise le festival Bière à Lille du 18 septembre au 19 septembre 2021. « Cet évènement va nous permettre de réellement nous implanter à Lille, et le partenariat avec Lille Grand Palais peut nous faire grandir. Ils vont nous apporter du savoir faire » se réjouit Nicolas Lescieux.

Le tourisme s’adapte aux conditions sanitaires

Si le Covid a modifié l’organisation de l’été, l’Echappée Bière a bien étudié le sujet. « On sait que cette année le tourisme va être plus local, et selon nos prévisions les gens vont privilégier leur territoire. C’est là que nous sommes prêts à les accueillir. La Métropole européenne de Lille a aussi mis l’accent sur le tourisme local cette année, avec une programmation ambitieuse, ce qui est rassurant. Nous avons tous la même vision de la saison. »

Même si les restrictions sanitaires seront toujours décisives dans l’organisation des évènements. « Toute la contrainte de cette année, c’est le Covid, donc on s’adapte ». Pour cette raison, les activités proposées respecteront les jauges et les démarches de protection sanitaire. Néanmoins, un pass sanitaire ne sera pour l’instant pas nécessaire.