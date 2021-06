La préfète de l’Oise a annoncé ce mardi, dans un communiqué, que des recherches ont été engagées à Beauvais, après le signalement d’une personne tombée dans la rivière, le Thérain, lors d’un « orage diluvien », dans la nuit de lundi à mardi. A la suite d’un témoignage, « d’importants moyens sont mobilisés pour la retrouver : plongeurs, maître-chien et drones équipés de caméras thermiques ».

Le communiqué précise qu’une cellule de crise pour coordonner l’action des secours a été activée et près de 600 interventions ont été engagées, dont 412 à Beauvais, 92 à Tillé et 57 à Auneuil. L’orage, qui a eu lieu entre 22 et 23 heures lundi, a entraîné entre 35 et 60 mm de pluie localement.

D’importantes inondations ont rendu les routes impraticables et plusieurs habitations et bâtiments publics ont été affectés. L’hôpital de Beauvais, notamment, a subi des inondations importantes mais sans coupure d’électricité. Un avion qui devait atterrir à Beauvais a été détourné sur l’aéroport de Lille​ en raison de l’épisode pluvieux mais l’aéroport n’est pas touché. L’épisode météorologique est terminé ce mardi matin mais d’autres précipitations sont prévues à compter de 7 heures, avec une intensité moindre.