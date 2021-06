Illustration d'un bus Ilévia de la Métropole de Lille. — G. Durand / 20 Minutes

Le mouvement social est plus important que prévu. Ce vendredi dans la métropole lilloise aucun bus ni tramway ne fonctionnent. Quant au métro, seule la ligne 1 fonctionne quand la ligne 2 est à l’arrêt.

Les grévistes, qui réclament une augmentation des salaires et de meilleures conditions de travail, ont décidé de bloquer l’ensemble des dépôts du réseau Ilevia, gestionnaire des transports dans la métropole lilloise.

La direction demande la levée du blocage des dépôts

Une action que regrette la société dans un communiqué : « La direction tient à rappeler que toute action qui entrave la liberté de travail de chacun ne peut être tolérée et demande la levée des blocages des dépôts afin de rétablir au plus vite la circulation des bus et des tramways et permettre ainsi aux voyageurs de se déplacer ».

Pour connaître les évolutions du trafic, Ilevia invite les voyageurs à se rendre sur son site Internet.