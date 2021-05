Une vue par drone de l'incendie de l'entreprise Galoo, à Aniche. — SDIS du Nord

Samedi matin, un incendie s’est déclaré au sein de l’entreprise Galloo, à Aniche, entre Douai et Valenciennes dans le Nord a-t-on appris auprès du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS). Ce dimanche, les pompiers étaient toujours en train de lutter contre les foyers résiduels.

L’intervention des secours a été déclenchée à 2h30 du matin, samedi, dans l’entreprise de récupération de métaux située rue Delestraint, à Aniche. Pour une raison qui n’est pas encore déterminée, les flammes ont commencé à ravager de la ferraille et des carcasses de véhicules empilées sur 5 à 6 m de hauteur sur une surface d’environ 3.000 m2.

Le risque de pollution de l'air et de l'eau est écarté

De très importants moyens ont été dépêchés sur place, une quarantaine d’engins et 90 hommes des SDIS du Nord et du Pas-de-Calais. Le feu a pu être contenu afin de l’empêcher de se propager aux établissements situés à proximité. Ce n’est que vers 11h30, soit 9h plus tard, que les pompiers ont pu circonscrire l’incendie. Il aura fallu 6 lances à eau avec un débit total de près de 600 m3 par heure. Le travail des pompiers a continué toute la nuit de samedi à dimanche avec un dispositif allégé mais toujours important.

De relevés ont été effectués à plusieurs reprises dans les fumées et les résultats « n’ont pas révélé de problématique liée à la pollution de l’air », selon le SDIS. L’entreprise étant équipée d’un système de rétention des eaux, le risque de pollution « est également écarté ». Le sinistre n’a par ailleurs fait aucune victime.