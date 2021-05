Harry Potter connaît un succès planétaire depuis 25 ans — ARUN SANKAR / AFP

La licence Harry Potter est la licence la plus vendue de l’année 2020 en France.

Un magasin permanent ouvre ses portes à Lille, face à un engouement toujours présent après la sortie du premier tome, il y a déjà presque 25 ans.

Baguettes magiques, bièraubeurres, chocogrenouilles et goodies en tout genre sont au rendez-vous.

« Par le caleçon de Merlin ! », dirait la jeune Hermione. Et pour cause, une boutique permanente dédiée à l’univers Harry Potter débarque à Lille !

Presque 25 ans après la sortie du premier tome de la saga, la série a toujours autant de succès. En 2020, la saga a connu une hausse spectaculaire de 44 % des ventes de ses produits dérivés. La licence Harry Potter est la plus vendue de l’année dernière, avec cinq produits écoulés chaque minute en France.

Une boutique bientôt à Lille

Créateur du Repaire des Sorciers, un magasin entièrement dédié à l’univers Harry Potter, Philippe Montaulieu a essaimé des boutiques dans toute la France (Bayonne, Marseille, Vitrolles…) avant d’ouvrir début juin à Euralille son premier magasin dans la métropole nordiste.

Au programme : bièraubeurre, chocogrenouilles, pop up à l’effigie des personnages, sans parler du célèbre diadème de Serdaigle, vous aurez le choix. Sauf pour les baguettes, parce que n’oubliez pas, c’est la baguette qui choisit son sorcier, et pas l’inverse ! Vêtements, peluches, bijoux et sacs seront également en rayon.