Les nouveaux V'Lille déployés depuis avril. — Ilévia

En septembre prochain, le service de V’Lille fêtera ses 10 ans d’existence.

En amont, de nouveaux modèles sont en train d’être déployés sans toutefois présenter des changements radicaux.

Pourtant, les utilisateurs du service nous ont fait part de nombreuses idées pour améliorer les V’Lille.

Les V’Lille, une affaire qui roule. En septembre prochain cela fera dix ans que la métropole lilloise a inauguré son service de vélos en libre-service. Depuis, son succès ne s’est pas démenti et si l'on aurait pu s’attendre à des nouveautés pour marquer le coup, cela ne sera pas le cas. L’opérateur du service, Ilévia, n’ayant annoncé que quelques modifications cosmétiques.

Depuis le début du mois d’avril, Ilévia procède au remplacement progressif des anciens V’Lille par de nouveaux modèles, « plus modernes et plus design », assure l’opérateur des transports en commun de la Métropole européenne de Lille (MEL). Il est vrai que la bête, produite par B’Twin (Decathlon) n’avait quasiment pas évolué en une décennie : même cadre massif, même jupe en plastique sur la roue arrière, même panier à l’avant… Des caractéristiques qui font à la fois partie de son succès tout en faisant l’objet de critiques.

Les idées des utilisateurs du V’Lille pour l’améliorer

Sollicités par 20 Minutes, les internautes nous ont donné leurs idées de modifications pour rendre les V’Lille encore plus pratiques. Le problème du poids d’abord, à l’instar d’Auguste qui compare le V’Lille à un « tank » et souhaite un modèle « plus léger ». D’un autre côté, on ne peut lui reprocher sa robustesse, deux montures ayant résisté à une expérience menée par 20 Minutes sur les pavés du Paris-Roubaix.

Les vélos en libre service V'Lille. - M.Libert / 20 Minutes

Plusieurs internautes réclament aussi un plus grand nombre de vitesses, la possibilité d’intégrer un siège enfant, un panier plus grand, un porte-bagages, l’installation de rétroviseurs. Plus insolite, Jérôme et Jeff imaginent certains V’Lille dotés de trois roues, « pour les personnes handicapées ou celles qui ne peuvent ou ne savent pas faire de vélo ». Nombreux sont les utilisateurs qui espèrent l’arrivée de V’Lille électriques, voire de tricycles électriques, en libre-service. Bref, les Lillois ne manquent pas d’idées.

Et certains vont être contents, du moins ceux qui rêvaient d’un panier plus grand. Les V’Lille en cours de déploiement seront « tous dotés d’un nouveau panier pour toujours plus de confort et praticité », assure Ilévia à 20 Minutes. L’autre changement sera esthétique avec une mise en cohérence des couleurs des vélos avec celles du réseau. « D’un point de vue purement technique, toutes les caractéristiques des vélos ont été maintenues », déclare Ilévia. En avril, 90 de ces nouveaux modèles ont été mis en service. Le déploiement « se poursuivra jusqu’à la fin de l’année au rythme de plus de 45 V’Lille remplacés chaque mois », nous a certifiés l’opérateur.