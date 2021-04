Sur la place d'Armes, à Monaco, le 4 mars 2021. — E. Martin / ANP / 20 Minutes

Des Lillois ont créé un moteur de recherche de destinations voyage en fonction des mesures sanitaires en vigueur.

L’idée est de trouver un pays où se rendre selon des critères choisis comme l’absence de quarantaine ou les bars ouverts.

Les mesures changeant souvent, il convient néanmoins de vérifier les informations du site via des canaux officiels.

Corona vacances. Si le coronavirus plombe encore le monde entier, les mesures pour lutter contre l'épidémie différent beaucoup selon le pays dans lequel on se trouve. Sans vouloir juger de la pertinence d’une politique par rapport à une autre, on est tout de même en droit d’envier ceux qui peuvent encore aller se boire un verre en terrasse ou se faire une toile au ciné. C’est un peu à ça que sert YuChoice, un site Internet créé par des Nordistes.

Vous rêvez de vacances là, maintenant ? Mais vous vous dites que si c’est pour se retrouver confiné au bout du monde, ça ne vaut pas la peine. Tout en sachant que certains pays sont plus souples que d’autres en termes de restrictions liées à l’épidémie, flemme de faire les sites gouvernementaux un par un pour trouver LA destination. Bonne nouvelle, le moteur de recherche YuChoice va faire le sale boulot à votre place, rapidement et simplement.

Dans un pays sans quarantaine où les restos sont ouverts

Il suffit d’entrer les critères qui vous conviennent, votre pays de départ et zou. Par exemple, au départ de la France, vous souhaitez partir dans un pays en Europe où les bars et les restos sont ouverts sans devoir vous soumettre à une quarantaine ? En deux secondes, YuChoice vous propose pas moins de 18 destinations, entre l’Espagne, l’Albanie, la Suède Monaco ou encore la Serbie.

Le petit coup en terrasse serait-il donc à portée de main ? 20 Minutes est allé vérifier les informations de YuChoice en direct sur les sites officiels pour Monaco et la Bulgarie. Alors, s’il est vrai que les restaurants monégasques sont toujours ouverts, les bars demeurent en revanche fermés. Pour la Bulgarie, « les bars et les boîtes de nuit restent fermés jusqu’au 28 avril inclus », est-il précisé sur le site de l'ambassade de France en Bulgarie. Mais on peut tout de même se rendre sur place sans passer par la case quarantaine si l’on peut produire un test PCR négatif de moins de 72h.

YouChoice recommande de toute façon de vérifier les mesures en vigueur sur les sites officiels des pays avant toute réservation de voyage. Mais l’outil, qui vient d’être lancé, vous permet déjà de faire un tri. Bon, il y a un autre détail qui coince : les frontières de la France sont toujours fermées. En effet, à ce jour, pour voyager à l’international, les ressortissants français doivent présenter « une attestation de déplacement et un justificatif du motif dérogatoire qui atteste de l’impossibilité de reporter votre déplacement ».