Le Zénith de Lille transformé en grand centre de vaccination. — M.Libert / 20 Minutes

Depuis ce mardi, la ville de Lille possède aussi son propre vaccinodrome installé au Zénith.

Sur ce site, environ 1.300 personnes pourront être vaccinées chaque jour en fonction de l’approvisionnement en doses de vaccin.

La gestion du personnel médical du site et la logistique autour des vaccins ont été confiées au Centre hospitalier de Lille.

En scène contre le Covid. Ce mardi, un super centre de vaccination contre le coronavirus a ouvert ses portes dans l’enceinte du Zénith de Lille. Le Centre hospitalier de Lille (CHU) qui gère l’endroit a annoncé son ambition de traiter jusqu’à 1.300 personnes quotidiennement en fonction de l’approvisionnement en doses.

Cela fait quelques mois maintenant que, faute d’événements culturels, le Zénith de Lille s’est reconverti en base avancée de lutte contre l’épidémie de coronavirus. De méga plateforme de dépistage, il s’est transformé, depuis ce mardi, en super centre de vaccination. L’agencement du lieu a été radicalement modifié pour pouvoir accueillir des centaines de candidats tous les jours de la semaine, de 9h à 13h et de 14h à 18h : « La capacité aujourd’hui est de 650 doses de vaccins Pfizer et Moderna. L’Etat nous a promis que nous pourrions passer à 1.300 dès la semaine prochaine », assure Frédéric Boiron, directeur général du CHU de Lille.

Personnel soignant mais aussi pompiers et sécurité civile

L’organisation logistique est partagée entre les différents acteurs : l’accueil est assuré par les agents de la ville, l’informatique, les repas et la sécurité par la Métropole, la gestion du personnel médical et des vaccins revient au CHU. Côté blouses blanches, les volontaires ont afflué de toutes parts : personnels de l’hôpital, libéraux, pompiers et membres de la sécurité civile. « En moyens humains, c’est une cinquantaine de personnes qui travaille ici », précise le DG du CHU.

Muni de son précieux rendez-vous pris sur la plateforme Doctolib, le patient qui arrive au Zénith est orienté vers un des guichets d’accueil pour y remplir les formalités administratives. Il est ensuite dirigé au cœur de la bête. A l’intérieur de la salle de spectacle, on se croirait dans un hôpital de campagne. L’espace a été divisé en secteurs comportant chacun des nombreuses tentes en enfilade.

La première tente de chaque secteur sert pour les consultations avec les médecins, étape nécessaire avant la piqûre. Une fois le « go » du docteur obtenu, le patient est orienté vers un poste de vaccination. « En tout, c’est une trentaine de boxes qui a été installée. Nous pourrions même en mettre davantage », précise le patron du centre hospitalier de Lille. Le dispositif déployé et l’affluence de ce mardi matin ont permis de réduire l’attente à sa portion congrue.

Davantage de créneaux en fonction de l’approvisionnement

Une fois la dose de vaccin injectée, les personnes doivent se rendre dans une « zone de repos ». Là, pendant une quinzaine de minutes, les patients sont surveillés par des pompiers ou des personnels de la sécurité civile afin de prévenir toute réaction à la vaccination. Si tout va bien, la sortie est ensuite autorisée.

« La maire de Lille avait raison, il y avait une véritable attente de la population, » reconnaît Frédéric Boiron. Pour l’instant, ce sont essentiellement des personnes ayant reçu une première dose de Pfizer qui passent par le centre du Zénith. « On va ouvrir davantage de créneaux au fur et à mesure », assure le DG du CHU.