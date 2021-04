Maxence Lefort et Timothée Wallaert lancent le premier Drive tout nu de la région — Drive tout nu

Le Drive tout nu est un drive zéro déchet qui a été lancé à Toulouse fin 2018.

Devant le succès rencontré, les fondateurs ont décidé de lancer des franchises dans toute la France.

La première ouvre le 14 avril à Villeneuve d’Ascq sous la houlette de deux Nordistes.

C’est un concept né à Toulouse qui s’exporte dans le Nord. Lancé fin 2018 dans la ville Rose, le Drive tout nu ​a connu un tel succès qu’il a décidé de créer des franchises en France. Et la première est nordiste. Le 14 avril à Villeneuve d’Ascq, dans la zone de la Pilaterie, Maxence Lefort et Timothée Wallaert vont démarrer le premier Drive tout nu de la région. Mais au fait, c’est quoi le principe de ce drive d’un nouveau genre ?

« Le concept est de démocratiser l’accès à une consommation zéro déchet, la rendre facile et pratique à travers le drive. On fait ses courses en ligne comme en drive classique. Mais au Drive tout nu, on conditionne tous vos produits dans des bocaux et dans des sacs en tissus pour éliminer tous les déchets liés à l’alimentation. Vous vous présentez au drive une heure après avoir fait votre commande sur le web. Vous ne ramenez rien, on vous remet votre commande avec nos bocaux et nos sacs en plastique avec lesquels cous repartez chez vous », explique Maxence Lefort.

Dix centimes de bon d’achat pour chaque contenant ramené après utilisation

Et quand vous revenez la fois suivant pour une autre commande, vous ramenez avec vous les bocaux vides et les sacs en tissu vide. En échange, le drive tout nu vous reverse des bons d’achat de 10 centimes par contenant. « C’est ce qui s’appelle de la consigne inversée. C’est nous qui prenons en charge le risque de la consigne. On ne vend pas le contenant, c’est le principe du Drive tout nu. S’ils reviennent, les clients sont récompensés », poursuit le nouveau franchisé.

Une offre locale et bio privilégiée

Salé, sucré, fruits, légumes boissons ou encore conserves, fromages et produits ménagers, on trouve presque de tout dans ce drive d’un nouveau genre à l’exception de la viande et du poisson frais, impossibles à mettre dans des bocaux pour des raisons sanitaires. Quant à la provenance des produits, elle se veut essentiellement locale.

« On s’engage à ce que 60 % de l’offre soit produite dans un rayon situé à moins de 100 kilomètres de Villeneuve d’Ascq. On va aussi privilégier des produits bio et locaux », assurent Maxence et Timothée qui ont lancé une campagne de crowdfunding pour les aider à ouvrir dans les meilleures conditions le 14 avril.