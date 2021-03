La foule prend d'assaut les parcs de Lille — 20 Minutes

Soleil, j’oublie tout. Cela fait quelques jours que le Nord connaît des conditions météo particulièrement clémentes. Le soleil brille et les températures ont même atteint des records. Autant de facteurs qui poussent les habitants de Lille à squatter les parcs et espaces publics municipaux malgré les règles sanitaires en vigueur et le confinement.

A Lille, depuis lundi, en journée mais particulièrement en fin d’après-midi, chaque centimètre de pelouse est rapidement occupé par des personnes pour boire l’apéro, lire ou simplement se reposer dans la douce chaleur de ce début de printemps.

Environ 1.500 personnes évacuées du jardin Vauban

Une activité plutôt chouette en somme, si l’on oublie l’épidémie de coronavirus. De fait, dans les parcs et jardins, les distances s’amenuisent et les masques tombent. Une attitude qui n’est pas du goût des autorités chargées de faire respecter les gestes barrières et les règles du confinement.

La police évacue le jardin Vauban à Lille. - M.Libert / 20 Minutes

Alors plusieurs fois par jour, les policiers organisent des opérations pour évacuer les parcs bondés et verbaliser au passage les plus récalcitrants. Ce mercredi soir, au jardin Vauban, environ 1.500 personnes ont été sommées de quitter les lieux. Une cinquantaine de PV ont été dressés, essentiellement pour consommation d’alcool sur la voie publique et non port du masque.