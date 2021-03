CLIMAT Plus de 24 degrés au thermomètre ce mercredi avant le retour annoncé de la neige (oui, oui) dès la semaine prochaine

Le soleil du 25 août 2016, à Lille — O. Aballain / 20 Minutes

Dans ces conditions, difficile de résister à l’envie de faire un bain de soleil​. Ce mercredi, le Nord et le Pas-de-Calais ont battu leur record de chaleur pour un mois de mars. Avec 24,6 degrés au thermomètre en plein après-midi, la région a dépassé le record établi la veille (24 degrés). Surtout, ces deux températures élevées en deux jours ont dépassé la marque historique qui remontait à… mars 1968 (23,7 degrés). Des chiffres 12 à 13 degrés au-dessus des normales de saison.

Mais cette extrême douceur ne va pas durer. Dès ce week-end, les températures vont baisser et… de la neige pourrait même tomber mardi et mercredi prochains dans la région comme le prévoit Météo France ! Pour ceux qui en doutaient encore, le climat n’en finit plus de marcher sur la tête. Y’a plus de saisons ma bonne dame !