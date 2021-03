Les œuvres de Nablezon ont été mises sur puzzle — Nablezon

Pour faire connaître le travail d’artistes locaux, une association a décidé de mettre en vente des puzzles représentant leurs œuvres d’art.

En une semaine, 600 boîtes ont été vendues. Un succès qui devrait en appeler d’autres dans les prochains mois

Comme pas mal de choses ces derniers temps, l’idée est venue pendant le confinement. Obligés de rester chez eux, pas mal de gens se sont remis à faire des puzzles en famille ou en solo histoire de passer le temps. Un retour de flamme qui n’a pas échappé à Benjamin Clipet. Ce Lillois, cofondateur de la plateforme Lille aux artistes qui met en valeur les artistes régionaux, a eu l’idée de développer des puzzles basés sur des œuvres de photographes ou peintres des Hauts-de-France.

« On s’est dit que ça pouvait être une bonne idée de transformer des créations d’artistes en puzzle. On a commencé avec deux photos de Lille signées Nablezon. On a commandé 600 puzzles de 1.000 pièces (format 48x68 cm) dimanche dernier au prix de 30 euros. 50 % du stock est parti en moins de 24 heures et le reste est parti en cinq jours. C’est vraiment pas mal », se réjouit Benjamin Clivet.

Pas envie d’en faire un business à grande échelle

En achetant les puzzles, on obtient aussi une affiche de l’œuvre et une présentation de l’artiste régional. Devant le succès rencontré, d’autres puzzles vont prochainement voir le jour avec d’autres photos. Mais pas question d’en faire un business industriel. « On ne veut pas faire une machine à fric avec ça. On veut vraiment être sûr de ce qu’on propose à chaque fois. Il faut vraiment que ça vaille le coup. On ne sortira pas des nouveaux puzzles tous les jours », précise le cofondateur de Lille aux artistes.

Outre ce coup de projecteur original, l’artiste touchera un pourcentage des ventes de puzzles. Et une notoriété d’un nouveau genre auprès du grand public. « Le but c’est vraiment de faire découvrir les artistes locaux », confirme Benjamin Clipet. Pour l’instant, sept artistes collaborent avec Lille aux artistes. Mais l’association, en plein développement, a de plus en plus de prétendants pour faire découvrir les œuvres d’art sous une autre forme.