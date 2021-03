FESTIVAL Cette première édition du festival de culture urbaine devait avoir lieu il y a un an et avait été reportée suite à l’entrée en vigueur du premier confinement

Le Lille culture street aura lieu au Grand Playground. — Google maps

Festival maudit ? La première édition du « Lille culture street », organisé par IAE Event et le Grand Playground, aurait dû avoir lieu en mars 2020, pile au moment de l’entrée en vigueur du premier confinement instauré pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. L’événement avait été reporté d’un an, et doit se tenir, samedi. Enfin devait se tenir samedi.

C’est ce que les organisateurs qualifient de premier festival lillois des cultures urbaines. L’idée étant de rassembler en un même lieu les différentes tendances qui composent l’univers « street » : tatouage, fripes, créateurs, artistes, streetwear, vinyles… Sont aussi prévus des ateliers de danse, des stands de customisation de sneakers et de street food, nourriture dont on ne manque pas à Lille. Tout cela enrobé par des sets de DJ style hip-hop.

Cette fois les organisateurs ont prévu un plan « B »

L’événement devait avoir lieu, samedi, au Grand Playgroung, rue Pierre-Mauroy. Une sorte de boutique « hybride » qui propose à l’année un éventail de fringues, bijoux et autres dingueries dans l’esprit du festival. Mais l’histoire se répète et un nouveau confinement entrera en vigueur le jour même du festival. Même s’il est plus « light » que celui de mars 2020, le confinement annoncé jeudi soir par le premier ministre obligera tous les commerces non essentiels à fermer leurs portes. Exit donc le « Lille culture street » version physique.

Mais comme ils ont senti la chose arriver, les organisateurs n’ont pas tout misé sur un festival « au format physique ». Celui-ci sera décliné en version digitale, dès lundi, avec la diffusion de « capsules vidéo » sur les réseaux sociaux du « Lille culture street ». On pourra y découvrir certains des acteurs qui participent à l’émergence de la culture urbaine à Lille, notamment autour de l’univers du skate et de la danse.