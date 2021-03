Grimasque est un projet artistique qui prend en photo des gens grimaçant avec leur masque — Alexandre Dinaut

Un photographe lillois a décidé de mettre en valeur les masques, symboles de la pandémie.

Grimasque est un projet photographique qui demande aux gens de se faire prendre en photo en train de grimacer avec leur masque.

Une façon de rendre cet objet moins anxiogène.

C’est un objet qui fait désormais partie de nos vies confinées. Jugé inutile il y a un an par le pouvoir politique, le masque est désormais devenu obligatoire dans de nombreuses villes françaises. S’il nous protège du Covid, il est aussi devenu le symbole de la morosité actuelle. C’est justement pour lui donner une utilité moins pesante qu’ Alexandre Dinaut a voulu en faire un objet artistique.

A 42 ans, ce photographe lillois a décidé de lancer « Grimasque», un projet parti d’une idée toute simple. « J’ai eu l’idée en réfléchissant dans mon lit il y a une quelques semaines. Je voulais me lancer dans les portraits mais avec le masque, c’était compliqué. C’est là où j’ai eu l’idée du projet Grimasque. Je prends les gens en photo avec leur masque en leur demandant de faire une grimace », raconte l’artiste.

Un projet qui fait du bien aux gens

En quelques jours, le photographe a déjà tiré plus de 50 photos différentes de gens croisés par hasard dans la rue. Si certains refusent de se faire tirer le portrait, la plupart accepte de se prêter au jeu sans problème.

« Ça fait du bien aux gens. Ça les fait rire le temps d’une photo et ça permet d’alléger l’ambiance actuelle. Les gens sont très réceptifs et aiment bien utiliser le masque d’une autre manière. Je leur donne quelques conseils mais ce sont eux qui choisissent ce qu’ils veulent faire. Pendant quelques secondes, ce n’est plus un objet anxiogène car il est détourné de sa fonction originelle. Et ça fait du bien de rigoler un peu sur un sujet aussi grave ».

Grimasque pourrait devenir une exposition

Prises en noir et blanc, les photos sont visibles sur le compte Instragram de Grimasque. A terme, Alexandre Dinaut envisage de réaliser des expositions dans des lieux spécifiques. Une clinique est déjà intéressée mais Grimasque pourrait aussi s’exporter dans les écoles, les Ehpad ou encore sur les murs de Lille.

« On peut le faire partout parce que le masque est partout en ce moment. Ça ne me dérange pas de prendre 70 millions de photos si ça peut rendre le sourire aux gens » confie le photographe qui espère que Grimasque ne durera pas plusieurs années. Histoire de reprendre vite une vie normale et sans masque.