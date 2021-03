L'influenceur chinois Zhu Zhengting fait la promo de Lille. — Weibo

L’Union européenne a lancé une grande campagne de communication à destination de la Chine.

Le but est de promouvoir les destinations européennes auprès du peuple chinois.

Lille fait partie des villes sélectionnées et bénéficie ainsi d’une vidéo réalisée par un influenceur chinois très suivi dans son pays.

Un bon post viral sur les réseaux sociaux, c’est bien. Mais quand il s’agit de réseaux sociaux en Chine, les chiffres s’emballent. Lille s’est payé la puissance d’un influenceur chinois pour faire la promotion de la ville en tant que destination touristique auprès de ses très nombreux followers. Les conséquences n’ont pas tardé à se faire ressentir.

Selon l’Agence européenne du tourisme (ETC), le marché du tourisme émetteur chinois est le premier au monde. Autrement dit, les Chinois sont le peuple qui voyage le plus. Des touristes que chacun souhaite attirer chez lui pour qu’ils dépensent leurs devises. C’est dans ce sens que l’ETC, en partenariat avec l’Association européenne du tourisme et avec le soutien financier de l’Union européenne, a lancé « Wanderlust, Wonder Europe », une grande campagne de communication à l’intention des Chinois.

Zhu Zhengting, le jeune homme aux 23 millions de followers

L’idée est de cibler les réseaux sociaux locaux et de confier la promotion des destinations en France à des influenceurs chinois. En plus d’utiliser la notoriété de ces leaders d’opinion, un voyage en Europe a été mis en jeu pour mobiliser encore davantage leurs followers. C’est Zhu Zhengting, sur le réseau social chinois Weibo, qui fait l’éloge de Lille dans une vidéo au cours de laquelle sont évoquées d’autres villes européennes.

Le jeune homme n’est pas n’importe qui dans son pays puisqu’il est tout de même suivi par plus de 23 millions de personnes. La vidéo mentionnant Lille cumule déjà près de 3 millions de vues, 16 millions de « likes » et des dizaines de milliers de commentaires. Pour inciter ses troupes à visiter Lille, Zhu Zhengting évoque notamment les nombreux produits régionaux et la bière, ou plutôt les bières.