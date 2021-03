ELECTIONS Verts, insoumis, socialistes et communistes ont décidé de se réunir dans une même liste dès le premier tour

La députée européenne Karima Delli conduira la liste de rassemblement de la gauche aux régionales dans les Hauts-de-France — Thomas SAMSON / AFP

Après la désunion de 2015, place à la grande union en 2021. Absente de l’hémicycle régional des Hauts-de-France depuis six ans, la gauche ne veut plus reproduire les erreurs du passé. Alors elle partira unie dès le premier tour dans lors des élections régionales qui auront lieu les 13 et 20 juin prochains.

Malgré leurs divergences, Verts, insoumis, communistes et socialistes ont décidé de faire front commun dès le premier tour. C’est Karima Delli, députée européenne EELV, qui sera la tête de liste de ce grand rassemblement de la gauche. L’élue a annoncé la grande union ce jeudi sur les réseaux sociaux.

Unie dès le premier tour, la gauche espère bien jouer les trouble-fêtes face à Xavier Bertrand, le président sortant, et au Rassemblement National dont la liste sera menée par le député du Nord Sébastien Chenu. Ce rassemblement plutôt inattendu et unique pour l’instant en France pourrait bien rebattre les cartes au niveau régional voire même national en vue de la présidentielle de 2022.