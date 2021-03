Le restaurant La Chicorée à Lille — F.Launay/20 Minutes

Un retour aux fourneaux pour la bonne cause. Fermée depuis fin octobre, la Chicorée a décidé de rouvrir ses portes en plein centre-ville de Lille pour venir en aide aux étudiants. A partir de ce lundi 15 mars, le resto proposera tous les jours (de midi à 14 heures) 100 menus à emporter au prix d’un euro pour les étudiants. Cette opération, parrainée par l’ex-Miss France Camille Cerf et réalisée en collaboration avec le Secours populaire, durera jusqu’au 18 avril et permettra de distribuer 3.500 repas.

Dix masques offerts avec le repas

« Il y aura un plat chaud, un dessert, du pain et une boisson. Et on offrira aussi dix masques à chaque étudiant. On a décidé de faire ça car on a pris conscience de la difficulté actuelle des étudiants et on a voulu les aider. En temps normal, on a beaucoup d’étudiants qui travaillent chez nous mais là, ils n’ont plus de quoi se nourrir. A force d’entendre qu’ils étaient dans la galère, on s’est mobilisé avec nos partenaires et fournisseurs pour proposer ces plats chauds variés tous les jours », explique Arnaud Meunier, le propriétaire de la Chicorée.

Pour bénéficier de ces repas à petit prix, les jeunes doivent s’inscrire la veille sur le site du restaurant avant de venir chercher leur menu sur présentation de la carte étudiant.