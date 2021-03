Remontada est un jeu de plateau sur le foot qui se joue à un contre un — Arthur Six

Arthur Six a profité du confinement pour créer un jeu de plateau sur le foot.

Remontada s’adresse au grand public et permet de jouer un match de foot sur un plateau de jeu.

5.000 jeux devraient être mis en vente à partir du mois de juin.

Promis, ce n’est pas fait pour chambrer le PSG avant son 8e de finale retour de Ligue des champions face au Barça. Si Arthur Six a décidé d’appeler son premier jeu de société Remontada, c’est avant tout parce que le terme devenu célèbre en 2017 était libre de droits. Car le Lillois de 30 ans l’assure : il est fan du Losc mais pas anti-PSG. Il sera même derrière les Parisiens ce mercredi soir. La création de son jeu n’a en fait rien à voir avec le club de la capitale.

« L’idée m’est venue pendant le premier confinement où je me suis retrouvé au chômage technique. Je voulais trouver un moyen de tirer quelque chose de cette période. Avec des potes, on avait créé la page Facebook « Mauvaise Foi FC » avec un ton décalé sur le foot. Mais comme on était en manque d’actualité sportive à cette période-là, on cherchait quelque chose pour animer la page. C’est là que j’ai eu l’idée de créer un concept de jeu », raconte Arthur.

Remontada est un jeu créé par un Nordiste - Arthur Six

Pas besoin de s’y connaître en foot pour jouer

Après plusieurs journées passées à plancher sur son jeu, le Nordiste le fait tester à des proches une fois le déconfinement arrivé. Le concept plaît et Remontada prend forme progressivement. « Au Monopoly, on n’a pas besoin de connaître l’immobilier pour jouer. C’est pareil pour Remontada où il n’est pas nécessaire de connaître le foot », rassure le Nordiste.

Ici, pas de quiz ou de questions pointues sur l’histoire du ballon rond, Remontada est un jeu de plateau qui se joue à un contre un et où on se rapproche du but adverse avec des dés et des cartes.

5.000 jeux disponibles à la vente à partir de juin

« C’est un match de foot qui a pour but de faire ressortir le chambrage et la mauvaise foi. C’est basé sur une part de chance avec du lancer de dés et une stratégie pour marquer. Il y a des cartes schéma tactique à piocher avant le coup d’envoi pour savoir si on joue avec des arguments offensifs ou défensifs. Il y a aussi 30 cartes actions différentes. Il y a des bonus, des malus, des coups bas. Chaque partie est différente et propose des scénarios particuliers. On peut avoir des matchs qui se terminent à 1-1 et d’autres à 10-10 par exemple. Et si match nul, on a des tirs au but pour déterminer le vainqueur ».

Pour financer Remontada, Arthur Six a lancé une campagne de crowdfunding où il a déjà récolté plus de 10.000 euros. De quoi commander 5.000 jeux qui seront disponibles à la vente à partir de juin, date à laquelle doit normalement débuter l’Euro.