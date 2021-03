Retour en grâce pour l’huile de foie de morue ? A en croire un des fabricants norvégiens, Norsan – qui exporte en France depuis fin 2019 – ce produit semble connaître, aujourd’hui, un vrai regain d’intérêt, après être tombé en désuétude après la Seconde Guerre mondiale.

« En 2020, nos ventes ont très fortement augmenté chaque mois », assure – sans toutefois préciser de chiffres – Géraldine Payne, responsable de la filiale française de Norsan, installée à Villeneuve-d’Ascq, dans le Nord. La raison est toute simple : l’huile de foie de morue pourrait avoir des effets bénéfiques contre le coronavirus Sars-Cov-2.

Depuis novembre, des chercheurs norvégiens étudient cette hypothèse auprès de 70.000 volontaires. En effet, il y a tout juste un an, l’hôpital d’Oslo avait questionné, sur Internet, les Norvégiens sur leurs habitudes de vie afin d’évaluer les facteurs de risques face à l’épidémie de Covid-19.

Le constat épidémiologique avait été suffisamment significatif pour poursuivre l’étude. Sur les 150.000 personnes (dont 2.000 testées positives) qui avaient répondu, les consommateurs réguliers d’huile de foie de morue étaient moins souvent contaminés. Et en cas d’infection, ces derniers s’en sortaient également mieux que les autres.

L’argument est désormais utilisé par Géraldine Payne pour développer les ventes. « En Norvège ou au Japon, où on consomme beaucoup de poissons gras, les habitants résistent mieux au Covid. Aux Etats-Unis, réputés pour la malbouffe, ce n’est pas le cas », explique-t-elle.

Difficile d’en tirer des conclusions hâtives, mais selon elle, l’alimentation joue un rôle. « Dans l’Antiquité, le célèbre médecin grec Hippocrate conseillait de faire de son aliment son premier médicament, glisse-t-elle. L’huile de foie de morue a deux atouts : la vitamine D et les oméga 3 qui renforcent les défenses immunitaires et possèdent des vertus anti inflammatoires. Ce produit apporte un équilibre de nutrition que nous avons perdu avec nos habitudes alimentaires. »

Seulement voilà, il existe encore un frein psychologique à propos de l’huile de foie de morue : son goût et son odeur, comme en témoignaient les anciens qui avaient connu le traitement. « La mauvaise odeur et le mauvais goût provenaient de l’oxydation du produit car les conditions de conservation n’étaient pas aussi bonnes qu’aujourd’hui », assure Géraldine Payne.

De nos jours, ce n’est plus le cas. Certes, avaler une cuillère laisse toujours un arrière-goût de poisson dans la bouche, mais le produit, avec la saveur d’une huile classique, est totalement inodore. Qu’on se le dise !

Un médicament historique

L’huile de foie de morue illustre parfaitement un certain retour au naturel dans l’alimentation et les soins. Ainsi, au Moyen-Âge, les Vikings se servaient de ce produit pour soigner les articulations et les douleurs musculaires. Il a été introduit en France dans la seconde moitié du XIXe siècle par le professeur Armand Trousseau, après des décennies de combat pour faire admettre aux scientifiques son efficacité dans la lutte contre le rachitisme des enfants.