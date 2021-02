Freddie Mercury en duo avec un groupe lillois

Les «Fat bottomed boys» en duo virtuel avec Freddy Mercury. — Fat bottomed boys

Un groupe Lillois a imaginé chanter en duo avec le leader de Queen, Freddie Mercury.

Une maquette inachevée d’un titre du célèbre chanteur moustachu, datant de 1984, a été finalisée.

La chanson, intitulée « New York », est sortie sur les réseaux sociaux, assortie d’un clip.

Don’t stop them now. Avoir Freddie Mercury en guest n’était déjà pas donné à tout le monde de son vivant. Mais là, trente ans après le décès du mythique chanteur de Queen, cela relève carrément du miracle. Eh bien il a eu lieu, ce miracle, pour les deux membres du groupe lillois Fat bottomed boys. Ils viennent de sortir New York, un titre accompagné d’un clip, dans lequel apparaît et chante un Freddie Mercury plus en forme que jamais.

Les Fat bottomed boys, c’est un groupe qui s’est constitué pendant le premier confinement. Thibaut « the sergent », au chant, et Louis-Henri « Elash », à la guitare, composent des chansons largement inspirées du style Queen dont ils sont des fans inconditionnels. Tous deux font d’ailleurs partie depuis 2015 d’un autre groupe, Tribute to Queen, Rock you. « Un jour, nous sommes tombés sur une démo inachevée de Freddie Mercury datant de 1984. Il n’avait enregistré qu’un couplet et un refrain sur une mélodie de piano. On s’est dit que ce serait marrant de la terminer », explique Thibaut.

La vraie voix de Freddie Mercury enregistrée en 1984

Du coup, ils l’ont fait. Batterie, guitare, basse, terminer la partition de piano et compléter le texte. « On a arrangé tout cela comme un duo. La voix de Freddie Mercury que l’on entend dans le morceau, c’est la sienne, enregistrée en 1984 », poursuit The sergent. La chanson devait être intégrée à leur premier album, Let’s do it. Sauf que la démarche pour obtenir les droits n’a pas abouti, Sony music n’ayant tout simplement jamais répondu à leurs sollicitations.

« Le titre n’est pas sur l’album, mais nous avons fait un clip pour le passer sur les réseaux sociaux sans toucher d’argent dessus. La dessinatrice Marialexie nous a fait un Freddie Mercury animé qui chante avec nous dans le film », détaille Thibaut. Au son, le résultat est là. En fermant les yeux, on imagine sans peine les deux Lillois sur scène avec la star. Et comme le nom du plus célèbre chanteur moustachu ne laisse pas indifférent, l’initiative des Fat bottomed boys a fait parler en France, mais aussi dans le monde : Italie, Brésil, Chili…

Thibaut assure qu’ils ont été finalement contactés par des proches de Queen : l’archiviste et le biographe officiels. « Eux-mêmes avaient oublié cette maquette et ils ont aimé le résultat », assure The sergent. Bien, mais pas suffisant. « Le rêve serait que ça arrive aux oreilles des derniers membres vivants du groupe et qu’ils nous autorisent à publier cette chanson sur notre deuxième album », espère le chanteur. Il leur faudra peut-être A kind of magic pour obtenir The miracle.