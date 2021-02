Illustration d'une patrouille de police. — C. Allain / 20 Minutes

Le secteur de Dunkerque est touché par une augmentation impressionnante du nombre de malades du Covid-19.

Parmi les cas positifs recensés, ils sont nombreux à avoir été infectés par le variant anglais du coronavirus.

Les policiers, eux aussi largement touchés, intensifient néanmoins les opérations de contrôles.

A Dunkerque, dans le Nord, ce sont les festivités du carnaval qui devraient battre leur plein à cette époque. Au lieu de cela, c’est plutôt l’épidémie de coronavirus en costard anglais qui s’en donne à cœur joie dans la cité de Jean Bart. Depuis maintenant cinq jours, le préfet de région a pris des mesures pour tâcher d’endiguer la « marée » de malades, sauf que les policiers ne sont pas épargnés.

Carnaval en sous-marin, proximité de la frontière britannique… On ne saura peut-être jamais pourquoi le variant anglais du coronavirus est aussi présent dans le dunkerquois. Le fait est que sur ce secteur, l’épidémie fait rage et que le virus n’infecte pas les gens par l’opération du Saint-Esprit. La préfecture a donc intensifié les opérations de contrôles et « les forces de l’ordre sont particulièrement mobilisées sur ce territoire pour s’assurer du respect du protocole sanitaire et du couvre-feu », a assuré le préfet, ce jeudi.

Des centaines de personnes verbalisées à Dunkerque et à la frontière

Dans le dunkerquois, en cinq jours, ce sont 158 personnes qui ont été verbalisées « pour le non-respect du couvre-feu, pour rassemblement sur l’espace public ou encore pour non-port du masque dans l’espace public », résume le représentant de l’Etat. Un peu plus loin, du côté de la frontière avec la Belgique, les forces de l’ordre sont aussi très présentes. Depuis samedi, « 2.540 personnes ont été contrôlées et 102 personnes verbalisées pour absence de test Covid ou de motif impérieux de déplacement ».

Le problème, c’est que les policiers du secteur ne sont pas épargnés par la maladie. A Dunkerque, selon nos confrères de La Voix du Nord, une soixantaine d’agents ont déjà été testés positifs au Covid-19. Un trou dans la raquette impossible à laisser en l’état, à tel point que la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Nord a envoyé plus d’une centaine d’effectifs lillois en renfort, notamment pour assurer les missions de contrôle.

Parallèlement à cela, des opérations de dépistage ont été lancées. Dans les établissements scolaires, une campagne de tests antigéniques a débuté. Pour le grand public, des dépistages exceptionnels gratuits et sans rendez-vous sont mis en œuvre depuis ce jeudi et jusqu’à vendredi. Ils ont déjà eu lieu à Bergues, Cappelle-Brouck et Dunkerque, permettant le dépistage de 870 personnes. A Dunkerque, sur 240 personnes testées, 7 étaient positives au Covid-19. Vendredi, les tests se poursuivront à Dunkerque et à Wormhout.