Illustration du bassin minier, dans le Pas-de-Calais. — M.Libert / 20 Minutes

Le problème des déserts médicaux touche la quasi-totalité du Pas-de-Calais.

Malgré les nombreuses aides de l’ARS, certaines zones, comme le bassin minier, manquent cruellement de médecins généralistes.

Le département a décidé de proposer un CDI et un salaire confortable aux candidats.

Bassin minier, désert médical. Dans certains endroits du Pas-de-Calais, il ne vaut mieux pas avoir une urgence médicale. Selon le secteur, il faut parfois plus d’une demi-heure de voiture pour dénicher un généraliste. Une problématique que le conseil départemental va tenter de résoudre en menant une expérience : embaucher des médecins en CDI. Mais que faut-il mettre sur la table pour attirer les praticiens que la seule beauté des paysages n’a pas su convaincre ?

En regardant la carte de zonage des médecins libéraux dans le Pas-de-Calais, on se rend compte que la quasi-totalité du territoire souffre d’un manque plus ou moins important de praticiens généralistes. Les vrais déserts médicaux sont qualifiés de « zones d’intervention prioritaires » par l’Agence régionale de Santé (ARS). Dans ces secteurs, il existe déjà des aides de l’ARS pour inciter les médecins libéraux à venir s’installer : 50.000 euros pour commencer l’activité, garantie d’un revenu de 6.900 euros brut par mois pendant deux ans… Bien, mais manifestement pas suffisant. Alors le département du Pas-de-Calais va expérimenter une autre tactique en proposant les nombreux avantages du salariat.

Des CDI contractuels de trois ans rémunérés 4.000 euros net

« Nous allons embaucher des médecins généralistes pour combler un manque et non pour faire de la concurrence au secteur libéral », affirme Maryse Cauwet, conseillère départementale en charge de la Santé. Les contrats proposés sont des CDI contractuels de trois ans rémunérés « à partir de 4.000 euros net », négociable en fonction de critères comme l’expérience. Pas mal, mais pas ouf non plus, le salaire moyen d’un médecin étant évalué à 6.800 euros brut par mois par le site Régions job.

Du coup, outre le côté financier, le département promet aussi des emplois du temps moins chargés que dans le libéral. « Il y aura deux équivalents temps plein de 39h sur chaque secteur retenu. Cette charge de travail peut être répartie entre deux médecins à temps complet ou entre un médecin à temps complet et deux à mi-temps », explique Maryse Cauwet.

Il faut croire que le Pas-de-Calais a visé juste puisque les candidatures affluent, de jeunes diplômés mis aussi de médecins plus expérimentés. Les personnes retenues exerceront dans des maisons médicales à Oye-plage, Audruicq et Sallaumines. « Le but de cette expérimentation de trois ans, c’est de leur faire connaître les territoires et de leur laisser le temps de se constituer une patientèle », insiste la conseillère départementale. Reste à espérer qu’ils jouent le jeu ou tombent amoureux du bassin minier, aucune clause contractuelle ne pouvant les obliger à s’installer en libéral sur place à la fin de leur contrat.