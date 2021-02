La place du Général de Gaulle, appelée aussi Grand' Place, à Lille — M.Libert / Archives 20 Minutes

La métropole de Lille (MEL) compte affiner sa stratégie touristique en se basant sur le « big data ».

Le De Vinci research center travaille à l’analyse des données publiées librement sur les réseaux sociaux.

Le projet doit notamment permettre de caractériser les flux touristiques et de déterminer des synergies entre les lieux.

Visitez, vous êtes scruté. Qui va aller dîner dans un restaurant que tout le monde déconseille ? Qui va aller s’encombrer d’un appareil dont tous les commentaires d’acheteurs affirment qu’il tombe en panne à peine sorti de la boîte ? Ce principe s’applique aussi au tourisme et ça, la métropole européenne de Lille (MEL) l’a bien compris. En partenariat avec le De Vinci research center (DVRC), la MEL va se doter d’un outil lui permettant d’analyser les comportements des touristes au travers des traces qu’ils laissent sur les réseaux sociaux. Du « big data » au service du marketing touristique.

Alors on va vous rassurer tout de suite, le « big data » n’a rien à voir avec le « big brother ». L’idée de ce projet n’étant pas de farfouiller dans votre vie privée mais d’exploiter ce qui est publié publiquement sur les réseaux. A ce titre les protagonistes de « big data & tourisme » ont une vision très large des réseaux sociaux puisque cela inclut les plateformes de type Booking, Airbnb ou Tripadvisor. Ce sont d’ailleurs ces dernières qui seront les plus pertinentes pour le travail qui est mené depuis un an. « Ce sont les prescripteurs d’expériences qui nous intéressent. Les commentaires laissés par les utilisateurs sont une trace que l’on peut extraire et comprendre », explique Nicolas Travers, enseignant chercheur en informatique au DVRC.

Déterminer les flux touristiques grâce aux traces

L’un des enjeux de ce projet est de connaître et caractériser les flux touristiques. « Sur Tripadvison par exemple, une personne va laisser une succession de commentaires en fonction de ses déplacements. Il part de Lille, puis va à Bruges et à Gand. Cela fait apparaître une synergie entre les différents lieux », poursuit l’enseignant-chercheur. Libre ensuite aux acteurs du tourisme de valoriser cette synergie.

Dans un second temps, le DVRC s’attachera aussi à analyser le contenu des commentaires d’un point de vue sémantique, l’idée étant de caractériser les zones touristiques. « Un travail de ce type avait été fait en Nouvelle-Aquitaine, où un algorithme d’intelligence artificielle analysait la sentimentalité des commentaires de Tripadvisor. Cela permettait notamment d’établir une carte de chaleur en fonction des zones », se souvient Nicolas Travers. Si la moyenne générale était plutôt positive, il était ressorti que l’indice de sentimentalité était davantage négatif en ville qu’à la campagne. « Il ne faut cependant pas faire de conclusion trop rapide, notamment parce que la quantité de commentaires est plus élevée en ville », prévient-il.

Quoi qu’il en soit, la MEL est au taquet sur ce nouvel outil. « Depuis que la MEL a récupéré la compétence tourisme, en 2015, on s’est rapidement rendu compte que l’on avait besoin d’éléments pour orienter la politique touristique. Il y a aussi une grosse demande des professionnels du tourisme qui manquent de visibilité pour orienter leurs activités », reconnaît Michel Delepaul, vice-président en charge du tourisme à la MEL.

Être prêts pour la reprise après la crise

Pour lui, cette « mine de données » gratuites est une aubaine : « Qui sont les touristes ? Quelles catégories socioprofessionnelles ? Pourquoi ils viennent ? Ce qu’ils ont aimé ou moins aimé ? Ce qu’ils attendent ? », énumère le VP. Une fois toutes ces informations passées « à la moulinette », la MEL compte agir concrètement en fonction de ce qui ressortira : « Orienter nos aides sur tel ou tel secteur par exemple, ou ne pas poursuivre dans une filière qui ne présente aucun intérêt et en accentuer une autre », assure Michel Delepaul.

Le DVRC doit remettre très prochainement ses premières analyses, lesquelles pourront donc être suivies d’effets dans la foulée. Le vice-président de la MEL insiste, « il faut être réactif, pour que les professionnels puissent s’appuyer sur ces données dès qu’il y aura une reprise de l’événementiel et du tourisme après cette période difficile ».