Un contrôle de police à la frontière franco-belge. — M.Libert / 20 Minutes

Les voyages à l’étranger sont interdits sauf motifs impérieux depuis ce dimanche.

Cette règle s’applique aussi pour les déplacements dans l’Union européenne.

En revanche, les frontaliers de la Belgique peuvent toujours traverser la frontière.

Depuis ce dimanche, le gouvernement a mis en place de nouvelles mesures pour tâcher de contenir l’épidémie de coronavirus, éloignant, du moins pour l’instant, un reconfinement. Ces mesures concernent notamment les voyages à l’étranger et ne sont pas forcément claires car si la règle est l’interdiction, il existe cependant quelques exceptions. C’est le cas pour se rendre en Belgique, destination commerciale préférée des nordistes.

Pour aller dans un pays étranger, hors Union européenne, il faut pouvoir justifier d’un « motif impérieux » et, à titre d’exemple, le farniente sur une plage paradisiaque n’en est pas un. Cette règle s’applique aussi pour les voyages dans les pays de l’Union. En cas d’infraction, le contrevenant s’expose à une amende. Outre les mesures françaises, il faut aussi se tenir au courant des mesures en vigueur dans le pays où l’on se rend.

La fameuse exception frontalière

Pour aller en Belgique en voyage considéré comme essentiel, il faut pouvoir présenter un test PCR négatif datant de moins de 72 heures et remplir un formulaire. Pour autant, on peut passer au travers lorsque l’on est considéré comme « frontalier », travailleur ou résident. « Sont exemptés de cette obligation les transporteurs routiers, les travailleurs frontaliers et les résidents des bassins de vie frontaliers », est-il précisé. Et l’on est considéré comme « frontalier » lorsque la frontière est située dans un périmètre de 30 km autour du domicile.

Dans ces deux cas, les nouvelles mesures ne changeront pas grand-chose à votre quotidien. Selon le ministère des affaires étrangères belge, « ces personnes sont autorisées à se déplacer de part et d’autre de la frontière pour se rendre sur leur lieu de travail ou accomplir leurs activités habituelles ou occasionnelles de proximité ». Ces activités comprennent les « achats » ou les « activités récréatives ».

Frontalier ou pas, il faudra néanmoins se conformer aux « mesures nationales générales », à savoir notamment, respecter le couvre-feu. En France rappelons qu’il a été établi de 18h à 6h, en Wallonie, de 22h à 6h.