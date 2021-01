Une maison abandonnée dans le Pas-de-Calais. — M.Libert / 20 Minutes

Sur les réseaux sociaux, les photos d’urbex sont de plus en plus nombreuses.

Il s’agit de visiter des lieux construits par l’homme et abandonnés.

Hugo, un nordiste de 18 ans, pratique cette discipline depuis trois ans.

Hors du temps et hors la loi. Loisir encore relativement méconnu il y a quelques années, l’urbex attire aujourd’hui de plus en plus de personnes en quête d’exploration et de sensations fortes. Les photos de ces passionnés s’étalent sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, mettant en lumière des lieux abandonnés et parfois franchement impressionnants. Et c’est justement via Instagram que Hugo, 18 ans, nous a proposé de l’accompagner au cours de l’une de ses sorties illégales. Sans nous poser de question, on lui a dit banco.

Après quelques échanges par messages privés sur Instagram, rendez-vous nous avait été donné dimanche, en début d’après-midi, sur un parking dans un petit village du Pas-de-Calais. Il y avait deux conditions pour que Hugo accepte de servir de guide à 20 Minutes : ne pas dévoiler son identité et ne pas révéler l’adresse du lieu que nous allions explorer. A l’heure convenue, nous avons vu débarquer un jeune homme tout de noir vêtu et portant un gros sac. « On va dans une vieille maison à la sortie du village. Elle est abandonnée depuis plus de dix ans mais elle est pleine, comme si les habitants étaient partis la veille », nous confie-t-il.

« Y’a un truc qui ne va pas, tout a été retourné»

Pour y accéder, il faut d’abord passer sous un grillage avant d’escalader la fenêtre de la salle de bains. Certes, il n’y a pas d’effraction, la fenêtre étant ouverte, mais on n’en est pas moins dans l’illégalité. Trop tard pour renoncer. Là, effectivement, on constate rapidement que tout a été laissé en l’état. Des vêtements sèchent depuis des années dans la buanderie, de la vaisselle attend d’être lavée dans l’évier, il y a même de la nourriture dans le réfrigérateur. « Y’a un truc qui ne va pas, tout a été retourné. De cambrioleurs sont passés », regrette Hugo qui était déjà venu ici quelques mois plus tôt.

Une maison abandonnée depuis 10 ans dans le Pas-de-Calais. - M.Libert / 20 Minutes

Lui, il met un point d’honneur à ne rien dégrader, ni ne rien voler : « Tout ce que j’emporte, ce sont des photos », affirme le jeune homme. Il reconnaît pourtant que la tentation peut être forte parfois : « Je suis tombé sur de petits lingots en explorant un château dans le Sud. J’ai hésité, c’est compliqué de résister. Je les ai finalement planqués sous un lit », se souvient-il, refusant de se transformer en voleur. Parce que des ennuis, il en a déjà eu dans la pratique de l’urbex : plaintes, interpellations, gardes à vue, agressions. « Un jour, j’ai même été menacé avec une arme par un type. Là, j’avais vraiment flippé », raconte-t-il.

«Je me suis cassé un bras en passant au travers d'un plancher»

Dans la maison, nous poursuivons notre exploration. Chaque pièce recèle les souvenirs de vies laissées à l’abandon et à la décrépitude. L’endroit a souffert au cours de la dernière décennie et le petit pavillon pourrait bien s’écrouler un jour. « Ça peut être dangereux. Il y a un an, je me suis cassé un bras en passant au travers du plancher d’un château. C’est un fermier qui m’avait sorti de là après 4h à attendre dans les débris », explique Hugo. Soit, on va faire attention où on met les pieds.

Carrossier de métier, le jeune explorateur claque tout son salaire dans sa passion. « C’est l’essence et le matériel photo qui coûtent le plus cher, assure-t-il. Et les voyages ». Car il bouge beaucoup, toujours autour de l’urbex : Espagne, Portugal, Belgique, Luxembourg, Hongrie. Et bientôt le Japon, où il doit se rendre dans deux ou trois ans avec un autre passionné.

Outre la photo, Hugo s’intéresse à l’histoire des lieux qu’il visite. Pour cette maison, il a mené son enquête et découvert que le couple qui vivait ici est mort. Le fils, seul héritier, est parti vivre à l’étranger et ne veut pas entendre parler de cette maison. Et en termes d’histoire, il devrait être servi dès le week-end prochain. « J’ai trouvé un château abandonné en Belgique. C’est une exclu, il n’a jamais été visité », lâche-t-il, fier et mystérieux. On n’en saura pas davantage avant de rebrousser chemin, ni vu, ni connu.