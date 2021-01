MIEUX VIVRE LA VILLE Une aide soignante de la métropole lilloise a généré un large mouvement de solidarité pour venir en aide à un homme qui habitait dans sa voiture depuis un an et demi

Hélène et Eddy sont devenus amis. — H.Wouters

Eddy, 53 ans, vivait dans sa voiture sur un parking depuis un an et demi.

Par hasard, une aide soignante a croisé sa route et a décidé de lui venir en aide.

Une chaîne de solidarité s’est mise en place grâce à elle et, depuis, Eddy n’est plus à la rue.

Une fée sans clochette. La vie réserve de bonnes et de mauvaises surprises et Eddy, 53 ans, a goûté aux deux. Sans domicile depuis un an et demi, il vivait dans sa voiture garée sur le parking d’un centre commercial de la métropole lilloise. Sauf qu’un jour, le hasard a conduit une femme à garer sa voiture près de celle d’Eddy. Sans baguette magique mais avec beaucoup d’humanité, cette femme a bouleversé sa vie.

Il y a quelques années encore, Eddy était employé dans une entreprise de stationnement, avait un logement et menait une existence paisible. Tout a commencé à basculer lorsqu’il a été diagnostiqué d’un cancer du sein. Certes, il a été soigné, mais les traitements lourds l’ont empêché de poursuivre normalement son travail. Un boulot dont il a finalement été licencié il y a deux ans.

« Je lui ai dit que je n’allais pas le laisser tomber »

Loyers et factures impayés l’ont inexorablement poussé à la rue, ou plutôt dans sa voiture, où il s’est installé sur le parking d’Auchan, à Roncq, près de Tourcoing. Il a vécu là un an et demi, sans jamais rien demander à personne. « Je disais bonjour et bonne journée aux clients. Beaucoup me donnaient à manger. De ce côté-là, je ne manquais de rien », assure-t-il.

Peu de temps avant Noël, Hélène Wouters, une aide soignante de 41 ans, est venue faire ses courses dans ce centre commercial. Ce jour-là, le parking était bondé : « J’ai finalement trouvé une place dans une zone où je ne vais jamais. Ce sont mes enfants qui m’ont fait remarquer qu’un homme dormait dans la voiture d’à côté », se souvient-elle. Hélène comprend que l’homme ne fait pas une simple sieste en voyant le véhicule rempli de sacs. « J’ai tapé au carreau et on a beaucoup parlé. J’ai tout de suite senti que c’était quelqu’un de bien et je lui ai dit que je n’allais pas le laisser tomber », poursuit l’aide soignante.

« J’ai été très surpris de cette solidarité »

Sur sa page Facebook, Hélène publie un post dans lequel elle explique la situation d’Eddy. Très vite, elle reçoit de nombreux messages et son post est largement partagé. « Les gens me proposaient leur aide, pour lui apporter de la nourriture ou des vêtements. Céline, une personne que je ne connaissais pas, m’a proposé de créer une cagnotte », assure l’aide soignante. Le montant récolté aujourd’hui dépasse les 3.000 euros. L’argent a notamment servi à payer des nuits d’hôtel à Eddy pendant deux semaines.

« J’ai d’abord été très surpris de cette solidarité. Ça me touche beaucoup », s’émeut-il. Depuis, il n’a plus dormi dans sa voiture. Lundi, il a même intégré un foyer dont les éducateurs vont l’aider à remettre à jour sa situation administrative pour, à terme, retrouver un logement. « J’ai aussi plusieurs pistes pour une formation dans l’informatique », glisse le quinquagénaire. Bien sûr, il continue de voir Hélène qui, mieux qu’une bonne fée, est devenue une amie. « Je n’ai pas beaucoup de moyens, mais si chacun aidait une seule personne dans le besoin, le monde irait beaucoup mieux », espère-t-elle.