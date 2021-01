Image d'illustration d'une école. — Fred TANNEAU / AFP

La préfecture de l’Oise a ordonné lundi la fermeture du 18 au 26 janvier de l’école Louisette Wattiez du Plessis-Belleville après la détection de 27 cas de Covid-19 depuis le début de la semaine dernière. L’arrêté préfectoral précise que « les conditions de réouverture de l’école feront l’objet d’une évaluation par l’Agence régionale de santé des Hauts-de-France ».

Dans l’école de cette commune, 22 élèves et cinq adultes ont été testés positifs au Covid-19 depuis la semaine dernière. Dans cet établissement qui accueille plus de 270 élèves, une classe a d’abord été fermée en début de semaine, puis une deuxième plus tard dans la semaine, et deux autres classes n’ont pas rouvert lundi.

La mairie a demandé un dépistage dans toute la commune

La mairie avait pour sa part fermé dès mercredi tous les services scolaires municipaux (périscolaire, cantine). Elle avait alors précisé que « le maire n’a pas pouvoir de fermer les écoles, ni le directeur, seule l’inspection est en capacité de le faire. »

Selon le journal Le Parisien, si l’école était encore ouverte lundi, elle était déjà désertée, avec seulement une vingtaine d’élèves présents.

« La direction des services départementaux de l’Education nationale de l’Oise a dépêché dès ce matin une équipe sanitaire mobile afin que des tests antigéniques soient proposés aux personnels de l’Éducation nationale et des collectivités », a précisé le rectorat, soulignant que la mairie avait demandé à l’ARS qu’un dépistage de plus grande ampleur soit réalisé dans la commune.