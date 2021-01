Illustration de migrants livrés au froid. — Rex / SIPA

Une détresse encore plus grande face aux conditions hivernales. Les associations venant en aide aux migrants sur le littoral du Nord et du Pas-de-Calais s’inquiètent, en particulier à Grande-Synthe. La préfecture refuse, en effet, d’y ouvrir des salles pour les héberger sur place, par crainte de nouveaux « points de fixation ».

Dans une lettre adressée au préfet du Nord, le 12 janvier, et transmise à l’AFP samedi, les associations intervenant à Grande-Synthe lui demandent de mettre en place « en urgence, un dispositif de mise à l’abri pérenne (…) durant toute la période hivernale et disséminé le long de la côte ».

Epuisés physiquement et mentalement

Elles disent avoir recueilli « d’innombrables témoignages d’hommes, de femmes et d’enfants épuisés physiquement et mentalement par les conditions hivernales (froid, pluie, humidité, vent etc) ».

Selon elles, les mises à l’abri actuellement proposées par les autorités dans des centres d’accueil et d’examen de la situation (CAES) sont inadaptées aux besoins des exilés, qui pour la plupart ne souhaitent pas demander l’asile en France ou ne peuvent pas le faire parce qu’ils ont déjà déposé leurs empreintes dans un autre pays européen.

« Quand les gens montent dans les bus, ils ne savent pas où ils vont. Ce n’est jamais à moins de 30 km. Ils se retrouvent loin, ils restent parfois quelques jours et ils reviennent », résume Claire Millot, de l’association Salam, rapportant qu’une de ces opérations de mise à l’abri a eu lieu, samedi, alors qu’elles n’ont habituellement pas lieu le week-end.

« Il y a encore des places »

Si le sous-préfet de Dunkerque, Hervé Tourmente, assume « le choix fait dans le Nord de ne pas ouvrir de gymnase ou de grande salle qui créerait des points de fixation », il souligne que, dès vendredi, les dispositifs de mise à l’abri ont été renforcés.

« Plus de 100 personnes ont accepté entre vendredi et samedi » cette mise à l’abri et « le dispositif n’est pas saturé, il y a encore des places », indique-t-il. Environ 150 places sont disponibles dans le département « mais s’il le faut on peut en ouvrir encore », assure-t-il.

« La constance de la politique des autorités, c’est de décourager les gens de rester là, donc cela passe par des dispositifs d’accueil éloignés », regrette François Guennoc, de l’Auberge des migrants.

A Calais, la préfecture du Pas-de-Calais a en revanche ouvert un hangar pour héberger des migrants pendant la nuit « à la suite de demandes liées aux conditions météo », en complément des places en CAES, a expliqué, samedi, à l’AFP, le sous-préfet de Calais, Michel Tournaire.