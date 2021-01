Des TER de la région Hauts-de-France (illustration). — M.Libert / 20 Minutes

Jusqu’ici, pour rallier Lille à Paris en train, il fallait souvent casser sa tirelire car le TGV était la seule option directe possible. Ce n’est plus le cas désormais. A partir du samedi 16 janvier, il sera possible de se rendre en TER dans la capitale directement depuis Lille à partir de 10 euros. A condition d’être plus patient car le trajet durera entre 2h10 et 2h20 (contre 1h en TGV) et comportera des arrêts dans les gares de Douai, Arras, Longueau et Creil (aucun arrêt en TGV).

Un trajet de 2h20 avec 5 arrêts

Cette nouvelle ligne, lancée par la région Hauts-de-France et la SNCF, ne fonctionnera que le week-end dans un premier temps. Deux aller-retours par jour (samedi et dimanche donc) sont prévus au départ de Lille à 9h12 et 19h12 et au départ de Paris à 10h22 et 18h28. L’intérêt principal est financier car les premiers prix de ce trajet entre Lille et Paris démarrent à partir de 10 euros.

Les billets pour les enfants de 4 à 12 ans sont, eux, fixés à partir d’un euro. Mais pour profiter de ces prix cassés, mieux vaut réserver rapidement car ces offres ne concernent pas toutes les places. C’est d’ailleurs à partir de ce mardi 12 janvier que les billets aux meilleurs tarifs seront mis en vente sur les sites de la SNCF.