Le président de la Métropole européenne de Lille, Damien Castelain. (archives) — PHILIPPE HUGUEN / AFP

Le président de la Métropole européenne de Lille (Mel), Damien Castelain, sera jugé pour « recel d’abus de confiance » dans l’affaire du Grand Stade, soupçonné d’avoir bénéficié de pierres livrées via Eiffage pour une terrasse personnelle, selon le document de renvoi devant le tribunal. Le parquet de Lille avait requis en juin le renvoi devant le tribunal judiciaire de Damien Castelain, à la tête de la Mel depuis 2014, réquisitions suivies par le juge selon lequel l’élu a « pris l’initiative de demander à bénéficier gratuitement de ces matériaux ».

Damien Castelain est soupçonné, alors qu’il était vice-président de la Mel, au tournant des années 2010, d’avoir bénéficié en marge de la construction par Eiffage du Grand Stade Pierre-Mauroy, de plus de 17.000 euros de pierres livrées par le constructeur pour une terrasse personnelle. Damien Castelain, « en sa qualité de citoyen élu, particulièrement éclairé, ne pouvait ignorer que ces pierres qu’il n’a pas payées avaient une valeur significative, que leur transport et leur livraison n’étaient pas sans frais », pointe l’ordonnance qui le renvoie devant le tribunal à une date encore inconnue.

Pas la seule affaire de Damien Castelain

Le parquet de Lille n’a pas souhaité s’exprimer mais n’a pas démenti le renvoi de l’élu devant le tribunal. Mis en examen en août 2019 pour ce volet de l’affaire portant sur sa terrasse, Damien Castelain l’était déjà en 2017 pour « trafic d’influence passif » et « complicité de favoritisme » pour l’attribution du marché du stade Pierre-Mauroy à Eiffage en 2008. Mais conformément aux réquisitions du parquet, le juge a prononcé un non-lieu sur ces chefs visant Damien Castelain et six autres personnes, mises en examen ou sous le statut de témoin assisté, les charges étant insuffisantes ou les faits prescrits.

Implanté à Villeneuve-d’Ascq et inauguré en 2012, le stade Pierre-Mauroy est une enceinte ultramoderne de 50.000 places où se tiennent principalement les matchs du Losc, club de foot de Lille. Damien Castelain fait aussi l’objet d’une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics pour des factures notamment de parfums, services de bien-être ou nuits en hôtel de luxe entre 2017 et 2018. Elles s’élèveraient à environ 11.000 euros, selon le site Médiacités.