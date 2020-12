d'attestations à Lille le 1er soir du couvre-feu. — M.Libert / 20 Minutes

Le second couvre-feu est entré en vigueur, mardi à 20 h jusqu’à 6 h du matin.

Les policiers lillois ont effectué des opérations de contrôles dans plusieurs quartiers.

La consigne avait été donnée par le ministère de verbaliser dès le premier soir.

L’heure n’est plus à la pédagogie. La nuit de mardi à mercredi a marqué le coup d’envoi du second couvre-feu national décrété pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. Dans la métropole lilloise, la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) avait tenu à marquer le coup en organisant de nombreux contrôles, notamment dans plusieurs quartiers de Lille. Et cette fois, la consigne était la verbalisation systématique.

Il faut croire que les Lillois n’avaient pas oublié qu’un couvre-feu entrait en vigueur mardi soir, à partir de 20 h. Si les rues de Lille étaient encore bien remplies à la fermeture des commerces, vers 19 h, elles se sont presque instantanément vidées avant l’heure fatidique. Seuls quelques retardataires à pieds ou en voiture apparaissant encore en centre-ville.

« Cela ne nous empêchera pas de faire preuve de discernement »

Les policiers s’étaient donné rendez-vous en nombre dès 20 h, du côté de la gare Lille-Flandres, histoire de mener des contrôles aléatoires d’attestations. « La consigne du ministère est de verbaliser dès ce soir, explique le commissaire en charge du dispositif. Cela ne nous empêchera pas de faire preuve de discernement », ajoute-t-il. Les règles de tolérance ne sont cependant pas écrites, ce sera au feeling, « pour des personnes étrangères qui ne seraient pas au courant du couvre-feu par exemple », note le policier.

Du côté du patron de la police lilloise, Jean-François Papineau, la question est plus tranchée : « Il n’y aura pas de sensibilisation car le message a été très clair. Une immense partie de la population s’est organisée pour respecter ce couvre-feu. Ces gens ne comprendraient pas que d’autres continuent de se balader », affirme-t-il avant de se lancer en courant à la poursuite d’une voiture dont émanait une odeur de cannabis.

Près de 1.300 contrôles et 115 verbalisations dans le Nord

Après avoir intercepté les fumeurs, le directeur de la police revient à la charge : « Potentiellement, il y aura beaucoup de verbalisations ce soir, les motifs de se trouver dehors étant assez restreints », avance-t-il. Lors du dernier confinement, Jean-François Papineau reconnaît que les contrôles d’attestations avaient été réduits à leur portion congrue, notamment en raison des nombreuses raisons qui permettaient aux personnes de se trouver hors de chez elles. « Notre travail s’était alors focalisé sur les violations manifestes des gestes barrières, comme les regroupements de personnes ou le non-port du masque », concède-t-il.

Pour le couvre-feu, ce sera beaucoup plus simple, puisque, globalement, on ne peut circuler entre 20 h et 6 h que pour le travail, pour des raisons de santé, ou pour promener son animal de compagnie. « On a vu que ça ne fonctionnait pas avec une tortue, alors il y aura peut-être une augmentation des ventes de chiens », ironise le commissaire. Au cours de cette première nuit, 53 personnes ont été verbalisées à Lille sur un total de 280 contrôles. Au niveau du département, 115 amendes ont été dressées pour 1.261 personnes contrôlées.