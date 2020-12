Le monde de la culture est en colère — F.Launay/20 Minutes

Une cinquantaine d’artistes a lancé ce mardi 15 décembre le marathon des inutiles en fermant symboliquement la Drac.

Toute la semaine, différentes actions sont prévues pour manifester contre la décision du gouvernement qui a décidé de laisser fermés les lieux culturels.

Par dépit, ils se surnomment les « inutiles ». Ce mardi matin, comme partout en France, les acteurs du monde de la culture s’étaient donné rendez-vous à Lille. Devant l’opéra, ils étaient une cinquantaine à s’être réunis pour une petite marche symbolique jusqu’à la direction régionale des affaires culturelles (Drac). Devant le bâtiment, ils ont déposé un caddie de supermarché et mis de la rubalise rouge et blanche comme pour « fermer » la Drac.

La Drac a été fermée symboliquement ce mardi par des manifestants - F.Launay/20 Minutes

« On la transforme en Carrefour Market vu qu’elle n’aura bientôt plus de raison d’être. On va faire un vrai choix de société. C’est du cynisme parce que là, ça fait chier. On est dégoûtés, on a peur et c’est pour ça qu’on se mobilise », explique Charlotte Talpaert, actrice et secrétaire régionale du SFA, société française des artistes interprètes.

Coupés dans leur élan par le gouvernement

Cette date du 15 décembre n’a pas été choisie au hasard. Le 24 novembre dernier, Emmanuel Macron avait annoncé qu’à cette date annoncée du déconfinement les lieux culturels (cinémas, théâtres, musées…) pourraient rouvrir si la situation sanitaire le permettait. Las, il y a une semaine, le gouvernement a fait marche arrière au grand dam du monde culturel qui était dans les starting-blocks.

« On a tellement mis d’espoir sur cette date que plein de gens s’étaient préparé à ouvrir. Mais tout s’est annulé du jour au lendemain. C’est un manque de considération total pour tout ce qui avait été fait. On est colère car il n’y a pas de considération ni de dialogue. On ne sait pas pourquoi le ministère de la culture botte en touche », regrette Maxime Séchaud, comédien et délégué régional du SFA.

Pas de cluster détecté dans les lieux culturels

Si tous acceptent le contexte sanitaire, l’incompréhension demeure sur le deux poids deux mesures dans des lieux culturels, fermés depuis le 30 octobre, où aucun cluster n’a été identifié depuis le début de la crise sanitaire.

« Les lieux culturels sont les endroits les plus sécurisés au niveau sanitaire. Il y a des places entre les spectateurs, il y a un sens de circulation, les gens ont un masque et ne parlent pas. On ne comprend donc pas que ce soit ce genre d’endroit qui ferme. Surtout que c’est un lieu qui pourrait redonner de l’humanité et de la cohésion à la population. Il y a une vraie absurdité. Car les gens se serrent actuellement dans des lieux de consommation pour des biens sans doute pas si essentiels que ça. On devrait rouvrir les théâtres plutôt qu’Auchan et Carrefour », estime Vincent Dhenin, délégué régional du synavi, syndicat national des arts vivants.

Pour faire entendre leur colère, les acteurs culturels de Lille vont organiser au moins six actions différentes. Un « marathon des inutiles » pour rester vivant et refuser la déprime.