Les jeux de Gigamic ne connaissent pas la crise, même en période de Covid-19. — Gigamic.

L’éditeur de jeux de société Gigamic s’apprête à fêter ses 30 ans en 2021.

Un anniversaire que la société nordiste, installée à Wimereux, fêtera en bonne santé car les affaires ont bien marché grâce au confinement.

Nombre d’entreprises aimeraient en dire autant. Pour Gigamic, l’année 2020, avec un chiffre d’affaires encore en progression, restera un bon cru. Il y a bien sûr eu le coup d’arrêt du premier confinement, mais depuis les affaires ont repris de plus belle.

« Le doublement de notre surface d’entrepôts nous a permis d’assurer notre activité dans le respect du protocole sanitaire, décrypte Mathilde Spriet, responsable de l’édition et de la communication. Les boutiques spécialisées ont aussi travaillé pendant la deuxième période de confinement. Nous pensions que la dynamique allait s’essouffler. Et non ». Ainsi, la Maison des Souris, jeu pour enfants sorti il y a trois semaines, est déjà en rupture.

Des jeux faciles d’accès

Dans le marasme économique du Covid-19, certains secteurs s’en sortent mieux que d’autres. Les Français étant davantage chez eux, le jeu en profite. D’autant que l’éditeur-distributeur Gigamic a quelques atouts supplémentaires à faire valoir, notamment auprès des néo-joueurs : une gamme de produits d’accès facile, avec des règles rapidement assimilables, des temps de jeux assez courts, favorisant le « bouche-à-oreille, indispensable dans notre domaine ».

Cette bonne santé n’est pas nouvelle. Créée il y a 29 ans dans le Boulonnais et désormais installée à Wimereux, l’entreprise des frères Gires annonce une croissance à deux chiffres depuis une bonne décennie. Elle est même entrée dans le giron de la prestigieuse Hachette Livre en 2019. Son activité phare ? L’édition, c’est-à-dire que Gigamic produit le jeu de la signature d’un contrat avec un auteur jusqu’à la distribution. Six à huit jeux parmi le millier de propositions reçues rejoignent les rayons des magasins chaque année. Autant dire qu’il faut avoir un peu de flair pour identifier celui qui fera la différence.

Beaucoup de candidats, peu d’élus

« Nos quarante salariés sont en grande majorité des joueurs, afin de sentir les tendances. La multiplication des escape game en ville anticipait le développement des jeux d’enquête et narratifs ». Parmi les best-sellers entre les 250 à 350 références, l’iconique Quarto, jeu de réflexion et stratégie où il faut aligner des pièces ayant une caractéristique commune… sauf que c’est l’adversaire qui choisit ladite pièce. « Mais aussi Quoridor, 6 qui prend, Galèrapagos, Wazabi, etc », énumère Mathilde Spriet.

Parallèlement, Gigamic co-édite certains jeux, c’est-à-dire qu’il adapte des jeux réalisés par des partenaires étrangers au marché français. Dans le domaine, Roulapik a reçu le prestigieux prix Kinderspiel des Jahres en Allemagne en juin. Preuve que 2020 n’est décidément pas une mauvaise année !