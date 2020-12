Lille compte plus de 10.000 logements vacants (illustration). — M.Libert / 20 Minutes

A Lille, plus de 10.000 logements sont actuellement déclarés vacants.

Dans la métropole lilloise, ce sont plus de 3.000 personnes qui se déclarent SDF.

La start-up Stirrup met en relation les propriétaires de logements vides avec des associations pour prêter leurs biens en échange d’une carotte fiscale.

C’est gagnant-gagnant. Sans doute à raison, les associations d’aide aux personnes démunies affirment que le problème des SDF serait vite réglé si l’on réquisitionnait les logements vacants. Une solution radicale qui pourrait être efficace si elle n’était pas compliquée, juridiquement parlant, à mettre en œuvre. Stirrup, une start-up lilloise, tente de résoudre la même équation mais avec une autre méthode : la carotte fiscale. Et ça marche.

Selon les derniers chiffres publiés par l’Insee, on recense plus de 10.000 logements vacants pour la seule ville de Lille, plus de 4.500 à Roubaix et près de 3.000 à Tourcoing. Même dans le village de Wicres, qui ne compte que 450 habitants, 13 logements sont vacants. Sur l’ensemble des communes de la Métropole européenne de Lille, cela représente près de 33.000 logements vides. « Ce sont néanmoins des chiffres à relativiser puisque, sur Lille par exemple, seulement un tiers de ces logements sont utilisables tout de suite », explique Delphine Barthe, fondatrice de Stirrup. Quoi qu’il en soit, le calcul est vite fait au regard des 3.000 personnes se déclarant à la rue d’après une étude de l’agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole.

La corde sensible de l’argent

Une manne formidable que l’entrepreneuse sociale a décidé d’exploiter pour venir en aide aux personnes sans abri. « Je suis le tiers de confiance entre les propriétaires et les associations d’insertion, une sorte de AirBnB solidaire », poursuit-elle. Ses cibles, ce sont les pros de l’immobilier, les grosses sociétés foncières, les grands groupes qui possèdent un patrimoine immobilier conséquent. Et pour les convaincre de prêter gratuitement leurs biens, Delphine Barthe a trouvé leur corde sensible : l’argent. « Le fait qu’ils offrent le loyer est considéré comme un don en nature à une association, c’est donc défiscalisable », explique-t-elle. Autre contrepartie, le logement entretenu, meublé et assuré par les associations au lieu de simplement rester vide.

Seule condition posée par la start-up, que les logements prêtés soient disponibles pour une période de six mois minimum. Un laps de temps généralement suffisant pour trouver une solution pérenne aux occupants. Les publics cibles sont multiples, jeunes issus de l’aide sociale à l’enfance, familles de réfugiés ou encore femmes victimes de violences. « Ce logement, c’est un tremplin pour des personnes à qui il ne manque pas grand-chose pour s’insérer. Eviter les situations où pour avoir un emploi il faut un logement et pour avoir un logement, il faut un emploi », explique la fondatrice de Stirrup.

Depuis son lancement effectif, il y a deux ans, la start-up a pu sortir de la rue 45 personnes. « Le plus souvent, une solution définitive est trouvée avant l’échéance des six mois, assure Delphine Barthe. De toute façon, on ne remet personne dehors. »