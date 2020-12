Les pieds de houblon poussent dans une houblonnière des Flandres — L'Echappée Bière

Adopte un houblon, c’est le nom de l’idée lancée par l’Echappée Bière.

Cette société nordiste propose, moyennant 100 euros, de devenir parent adoptif de dix pieds de houblon qu’on suit pendant un an de leur naissance à leur mort entre houblonnière et brasserie.

Et si vous deveniez parent adoptif de pieds de houblon ? C’est l’idée de cadeau de Noël original proposée par l’Echappée Bière. L’entreprise lilloise fait découvrir depuis plusieurs années tous les secrets de l’un des trésors locaux. Et pour aller encore plus loin, la société nordiste propose même depuis un an d’adopter des pieds de houblon. Explications d’Aurélie Baguet, co-fondatrice de l’Echappée Bière.

« C’est une expérience qui dure une année pendant laquelle on suit la croissance de dix pieds de houblon qui poussent dans une houblonnière bio des Flandres. Chaque mois, les parents adoptifs reçoivent une newsletter avec des nouvelles de leurs dix pieds de houblon. Ça permet de le voir pousser et d’en apprendre davantage sur cette culture qui apporte de l’amertume et des arômes spécifiques à la bière. C’est aussi une façon de valoriser notre terroir ».

Visite d’une houblonnière et d’une brasserie

Ludique et pédagogique, l’initiation se veut aussi pratique. Pendant l’été, juste avant la récolte du houblon, le parent adoptif va voir ses petits dans la parcelle de la houblonnière dans laquelle ils grandissent. Pendant une journée, on découvre sur le terrain comment évolue le houblon. Puis, à l’automne, direction une brasserie nordiste pour dire au revoir à ses pieds de houblon où il sera possible d’assister à la fabrication d’une bière. A l’issue de cette ultime expérience, les parents, séparés de leurs petits, pourront se consoler avec six bières faites avec leur houblon et sur lesquelles ils pourront personnaliser leur étiquette.

D’un coût de 100 euros, cette adoption d’un an vise à faire comprendre de façon originale toutes les étapes de la vie du houblon. « On aime bien l’idée que ce soit sur du long terme, qu’il faut patienter pour arriver au résultat final », reconnaît Aurélie Baguet. Un cadeau durable, de sa naissance à sa disparition tragique dans la bière.