Un policier fait un geste obscène à la voiture Google à Roubaix. — Google street

A deux doigts de la postérité. Mise en avant par le compte Twitter Best of Google maps et repérée par nos confrères de La Voix du Nord, la photo d’un policier à Roubaix commence à faire frémir les internets. L’image montre un fonctionnaire gratifiant d’un geste obscène le véhicule de Google, rue Voltaire, à Roubaix.

Cette image tomberait-elle sous le coup de l’article 24 du projet de loi Sécurité globale? La photo, diffusée sur le site Google street view, montre en effet un fonctionnaire de police dans une situation pouvant porter atteinte à son intégrité psychique. L’agent, passager d’un véhicule administratif sérigraphié, lève ostensiblement les majeurs de ses deux mains à l’intention de la Google car. En gros, il fait un double doigt d’honneur au géant du Web.

Une photo qui remonte au mois d’août 2019

Si l’image a été révélée le 12 novembre dernier, la prise de vue remonte, elle, au mois d’août 2019. Entre-temps, la Google car est repassée par la même rue, cette fois sans véhicule de police, et le site a été mis à jour. Cependant, la photo de l’indélicat fonctionnaire est toujours visible en remontant dans le temps grâce à l’outil de Google.

Par chance pour Google, la loi Sécurité globale ne prévoit pas de sanctionner rétroactivement les auteurs de photos de policier. De toute façon, le visage du fonctionnaire ainsi que la plaque minéralogique du véhicule ont été floutés.