PS5: lancement prévu le 19 novembre, au prix de 399€ — Geeko

La console de jeux de Sony, la Playstation 5, est sortie jeudi dernier.

La ruée des acheteurs a rapidement provoqué des ruptures de stocks partout.

Sur Internet, la fameuse PS5 fait désormais l’objet d’une folle spéculation.

Ma précieuse. La dernière version de la célèbre console de jeux de Sony, la Playstation 5, est sortie jeudi dernier. L’attente était telle que les revendeurs ont été littéralement dévalisés dès le premier jour générant des ruptures de stocks généralisées. Une terrible frustration pour ceux qui ont loupé le coche. Une aubaine pour les petits malins qui ont été servis en premiers. Du coup, sur le Bon coin, les annonces pullulent sous le mot-clé « PS5 ». Et certains sont prêts à tout pour s’emparer de la bête ou pour faire un maximum de blé.

Chez les revendeurs classiques, la PS5 se vend en édition digitale environ 400 euros et en édition classique autour de 500 euros. Sauf que pour l’avoir à ce prix-là, il faut s’armer de patience, la rupture de stocks étant mondiale. Et si l’on n’est pas patient, il va falloir débourser plus cher, bien plus cher, parfois même le triple du prix. A Lille, Roubaix ou encore Carvin, plusieurs annonces proposent ainsi la précieuse console au tarif de 1.500 euros en précisant que le produit est « neuf ».

Il échange sa voiture contre une PS5

Le prix moyen que 20 Minutes a constaté sur la métropole lilloise, toujours sur le Bon coin, tourne cependant autour de 1.000 euros. Là, il y a du choix. Pour éviter de passer pour des opportunistes, certains vendeurs avancent des arguments discutables : « Je vends ma ps5 avec facture je préfère Xbox », affirme Manuel de Tourcoing. « Je vends une PS5 neuve parce que j’en ai deux », tente un autre. Soit, néanmoins, tous préfèrent des « paiements en espèces » et une « remise en mains propres ».

Cette envolée des prix s’explique aussi par le nombre de personnes à la recherche d’une PS5 sur le Bon coin. Si l’objet n’a rien d’essentiel, s’il n’est pas indispensable pour mener une vie normale, cela n’empêche pas de nombreux gamers malheureux d’intituler leur annonce : « Urgent, recherche PS5 ». Un habitant de Carvin est même prêt à échanger la dernière née de chez Sony avec sa voiture, une Ford diesel de 2004 affichant plus de 270.000 kilomètres au compteur.

Certains acheteurs avancent un budget conséquent, entre 900 et 1.200 euros, qui devrait leur permettre de mettre rapidement la main sur l’objet tant convoité. En revanche, ils sont beaucoup plus nombreux à tenter le coup à 600, voire 650 euros, misant sans doute sur la philanthropie des vendeurs. On leur souhaite bonne chance.