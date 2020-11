Les camions sont de plus en plus nombreux sur l'autoroute A1. (Archives) — 20 Minutes / SIPA

Les travaux du premier tronçon du canal Seine-Nord doivent commencer au printemps 2021.

L’objectif premier de ce canal à grand gabarit est de développer la part modale du fluvial par rapport à la route

Les estimations de transfert de la route vers le fluvial restent contestées, notamment par la Cour des comptes européenne.

Il a été baptisé « chantier du siècle »​. Le canal Seine-Nord doit enfin sortir de terre lors de la prochaine décennie. Les travaux du premier tronçon concernant l’aménagement de l’ancien canal sur 18 km, doivent commencer au printemps 2021. Après la fin de l’enquête publique sur cette première partie chantier, 20 Minutes fait le point sur l’intérêt logistique de ce projet à 5,1 milliards d’euros.

L’objectif premier de ce canal à grand gabarit est de développer la part modale du fluvial par rapport à la route. Or, sur ce point, les estimations restent contestées. En juin, c’est un rapport de la Cour des comptes européenne sur les grands projets financés par l’Europe qui a jeté un nouveau doute sur les prévisions de trafic qu’elle estime surévaluées, comme l’explique le site DailyNord.

« Hypothèses trop optimistes »

Il faudrait, pour atteindre les objectifs, que le report du trafic routier vers le fluvial « soit multiplié par 38 ou que la part des conteneurs soit trois plus élevée qu’elle ne l’est sur l’ensemble du Rhin actuellement ». Peu réaliste pour l’institution de contrôle.

Dans l’enquête publique, une contribution de l’association Volt Hauts-de-France va dans le même sens, estimant « les hypothèses trop optimistes », à moins, préconise-t-elle, de taxer les transporteurs sur l’autoroute A1 pour accélérer ce transfert modal. « Par exemple, Londres fait payer 100 livres pour l’entrée des camions », note l’asso.

« On assiste depuis deux ans à un retour du fluvial, même si c’est vrai qu’il est difficile de savoir comment va évoluer le trafic, note Pierre-Yves Biet, directeur de la Société du canal Seine-Nord Europe (SCSNE). Et l’ouverture du canal doit aussi créer une dynamique pour le trafic sur la Seine. Environ 25 % d’augmentation entre 2030 et 2035, car des péniches ne seront plus bloquées entre Le Havre et Paris, elles pourront rejoindre le Nord. »

« La route trop favorisée ces quarante dernières années »

Les études de la SCNSE tendent à démontrer qu’en empruntant un canal à grand gabarit, les coûts deviennent plus rentables que par la route au-delà de 400 km pour les marchandises en vrac et au-delà de 100 km pour les conteneurs. Avec tous ces éléments, le report envisagé de la route vers le canal équivaut à une baisse d’environ 10 % du trafic des camions sur l'A1.

« Ce projet est surdimensionné et ne vise pas à faire baisser le trafic routier, mais à concurrencer d’autres réseaux fluviaux. On a trop favorisé la route ces quarante dernières années et ce chantier a pris trop de temps à voir le jour », dénonce Jacques Delhay, ancien technicien des Ponts et Chaussées du canal du Nord, qui s’intéresse à ce projet depuis des années.

Pour Pierre-Yves Biet, il s’agit avant tout, de ne pas « refaire la même erreur qu’avec le canal du Nord ». Et d’expliquer : « Conçu à l’époque pour transporter le charbon du Nord vers Paris, il était obsolète dès sa mise en service, en 1965 ».