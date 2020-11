Lille, le 17 decembre 2013. Le chanteur belge Stromae en concert a l'Aeronef quelques jours seulement apres avoir recu deux recompenses aux NRJ Music Awards (Meilleur artiste masculin francophone et meilleure chanson francophone de l'annee avec Formidable). — M.Libert/20 Minutes

Avec l’épidémie de coronavirus, les associations caritatives ont vu bondir le nombre de leurs bénéficiaires.

La salle de concerts l’Aéronef, à Lille, prête sa logistique et ses locaux pour aider le Secours populaire.

Les dons récoltés seront distribués aux SDF et aux familles dans le besoin.

Si Enrico Macias ne fait pas partie des artistes habitués de l’Aéronef, il flotte néanmoins dans cette salle de concert lilloise un air de « donnez, donnez, do-donnez ». Cela fait en effet une semaine que l’endroit accueille un point de collecte de denrées alimentaires pour le Secours populaire français. Privée de spectacles en raison de l’épidémie de coronavirus, l’Aéro a décidé de mettre ses espaces et sa logistique au service de la solidarité.

Le directeur de l’Aéronef, Benoît Pairet, avait été très frustré de n’avoir rien pu faire pour aider lors du premier confinement, en mars dernier. Lorsque celui en vigueur actuellement a été décrété, le 30 octobre, « nous avons voulu nous rendre utiles très rapidement », assure Alexandre Humbert de l’Aéronef. Une proposition de collaboration qui a été accueillie avec soulagement par le Secours populaire. « Toutes les initiatives sont les bienvenues tant la demande d’aide alimentaire est croissante dans le Nord », concède Jean-Pierre Deletrez du SPF.

La demande explose notamment chez les jeunes

Rien qu’en 2019, le SPF du Nord avait accompagné près de 300.000 personnes. Un chiffre qui a bondi avec l’épidémie. « Des familles, des personnes qui ont perdu leur emploi mais aussi des jeunes, des étudiants », poursuit-on au SPF. Jusqu’au confinement, 200 étudiants venaient récupérer de la nourriture à l’antenne du Secours populaire installée sur le campus de la Cité scientifique, à Villeneuve d’Ascq. « Ils sont environ 800 aujourd’hui », constate Jean-Pierre Deletrez.

Le pire, c’est que la plupart des actions habituellement organisées par le SPF pour collecter des fonds ou des denrées ont été annulées en raison de la crise sanitaire. Certes, il reste l’aide alimentaire européenne et les dons des entreprises. Sauf que cela ne suffit pas. « La solidarité des particuliers est loin d’être négligeable dans l’aide que nous apportons à nos bénéficiaires. Et aujourd’hui, on sent un véritable élan », se félicite l’association caritative.

« Nous nous servons de notre petite notoriété »

A l’Aéronef, on recueille donc les dons des particuliers. « On en stocke une partie et on cuisine ce qui peut l’être pour confectionner des plats qui seront distribués aux personnes sans domicile lors de maraudes à Lille », explique Alexandre Humbert. Ce qui n’est pas préparé sur place sera ajouté aux colis alimentaires destinés aux familles dans le besoin sur le littoral. « Nous nous servons de notre petite notoriété, de nos réseaux et de nos spectateurs pour faire passer le message et récolter des dons », ajoute-t-il. Des artistes du collectif « 9e concept » seront aussi sollicités pour réaliser des sérigraphies qui seront vendues au profit du Secours populaire.

Le partenariat entre l’Aéronef et le SPF devait durer jusqu’à la fin du mois de novembre. Ne sachant pas quand et comment le milieu culturel allait être déconfiné, le directeur de la salle de concert a décidé de prolonger l’opération jusqu’à la mi-décembre. Il ne faut pas que la crainte d’une amende à 135 euros vous empêche d’aller donner. Pour éviter la prune et aider son prochain, il suffit de cocher la case n° 8 « participation à des missions d’intérêt général » sur votre attestation de déplacement dérogatoire.