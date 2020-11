Une Porsche aux couleurs de La Poste à Lille. — M.Libert / 20 Minutes

Une voiture aux couleurs de La Poste était garée devant un bureau en centre-ville de Lille.

Malgré le confinement, l’étonnant bolide n’a pas manqué d’attirer les curieux.

On ne verra pas pour autant bientôt les postiers livrer le courrier à bord de telles voitures.

Fast and facteur. Ce jeudi, en fin de matinée, c’était une rutilante Porsche sérigraphiée aux couleurs de La Poste qui était garée à la place des habituels camions remplis de colis et de lettres devant le bureau de poste situé rue Pierre-Mauroy, à Lille​. Le bolide n’a pas manqué d’attirer les regards et d’éveiller la curiosité. Quel était le projet ?

On sait bien que les achats sur Internet et les livraisons ont explosé en ces temps de confinement en raison de l’épidémie de coronavirus. Pour autant, le chiffre d’affaires de La Poste s’est-il à ce point envolé que l’entreprise a décidé de doter ses facteurs de véhicules de luxe pour effectuer leurs tournées ? L’idée aurait pu séduire les principaux intéressés, cependant, il n’en est rien.

Un coup de pub, mais pas de La Poste

Il ne s’agit d’ailleurs pas d’une quelconque opération de communication de l’opérateur historique de courrier. Le véhicule en question, une Porsche 911 4S, appartient à un garage lillois spécialisé dans la vente de véhicules d’occasion de prestige. « On voulait faire un petit coup de pub, un clin d’œil amusant en ces temps plutôt moroses », reconnaît Anthony Desnerck, gérant associé de 4Sautomobiles.

Pour lui, il ne s’agit même pas de la vendre, sa belle allemande de 450 chevaux qui coûte près de 140.000 euros. Parce que, dans sa branche, les affaires continuent de tourner. « Les gens qui avaient de l’argent avant la crise en ont encore aujourd’hui. On vend toujours des voitures, sauf qu’avec le confinement, cela se fait davantage à distance », poursuit le gérant.

Le garage a choisi La Poste pour faire son buzz simplement parce que la couleur de la voiture, « Racing yellow », correspondait. « Nous avons juste ajouté les logos qui seront bien entendu retirés avant la vente du véhicule », s’amuse Anthony Desnerck. Son garage avait déjà fait un coup du même genre, mais avec une Renault Alpine sérigraphiée aux couleurs de la Gendarmerie. « Avec l’accord des autorités », tient à préciser le garagiste.