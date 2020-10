Il va beaucoup pleuvoir ce mercredi dans le Pas-de-Calais (illustration). — F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Depuis 10 h, ce mercredi, et jusqu’à 21h, le Pas-de-Calais est en vigilance orange pluie et inondations. Selon Météo-France, de fortes averses sont attendues tout le long de la journée, particulièrement sur la façade ouest du département.

Depuis la nuit dernière, c’est un régime d’averses orageuses circulant depuis la Manche qui arrose abondamment le nord ouest de la région des Hauts-de-France. La préfecture du Pas-de-Calais note qu’en début de matinée, ce sont entre 3 et 10 mm de pluie qui sont déjà tombés sur l’ouest du département.

Des cumuls jusqu’à 70 mm dans certains secteurs

Et cela ne va pas se calmer tout de suite. Les averses orageuses persisteront jusqu’au soir et certaines seront « soutenues », déversant entre 10 et 15 mm de pluie dans un laps de temps très court. Il faudra aussi compter sur le vent, qui pourra souffler sur le littoral jusqu’à 100 km/h en rafales et 70 à 80 km/h à l’intérieur des terres.

Localement, les cumuls sur la journée pourront être largement supérieurs, entre 40 à 50 mm sur l’ouest du Pas-de-Calais et jusqu’à 70 mm dans le Calaisis, le Montreuillois et l’Audomarois avec un risque d’inondations.