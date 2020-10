Tentative de traversée de la Manche par des migrants (image d'archive). — Marine nationale

Depuis la fin de matinée, ce mardi, une importante opération de secours a été mise en œuvre à Dunkerque, dans le Nord. Il s’agit de retrouver un migrant disparu en mer après le naufrage d'une embarcation lors d’une tentative de traversée de la Manche a-t-on appris auprès de la préfecture maritime. Un homme est mort noyé dans le drame.

C’est un voilier qui a prévenu les autorités qu’une embarcation de migrants se trouvait en difficulté dans le chenal de Dunkerque. Le bateau avait chaviré avant de sombrer, laissant ses occupants, dont le nombre reste à déterminer, à la mer.

Deux en arrêt cardio-respiratoire et plusieurs disparus

De nombreux moyens maritimes et aériens ont été dépêchés sur zone et 18 personnes ont pu être repêchées et prises en charge dans les hôpitaux de Calais et Dunkerque. Selon les pompiers, deux se trouvaient en arrêt cardio-respiratoire et plusieurs autres souffraient d’hypothermie. La préfecture du Nord confirme par ailleurs qu'un des passagers de l'embarcation a été retrouvé noyé.

Les autorités sont actuellement toujours à la recherche d'un migrant porté disparu. Leur nombre n’a pas encore été précisé. Les conditions en mer sont actuellement stables avec un vent à 22 km/h et des rafales à 30 km/h et la température de l’eau est de 14 degrés. Néanmoins, les conditions météo devraient se dégrader avec l’arrivée d’une perturbation qui provoquera un renforcement du vent à 55 km/h avec des rafales atteignant 74 à 83 km/h.