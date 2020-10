Pourquoi la gendarmerie escorte un immense sapin à Hautmont ?

Cet immense sapin a été offert par des habitants d'Hautmont à leur commune. — Gendarmerie nationale

En raison de l’épidémie de coronavirus, de nombreuses villes ont annulé leurs marchés de Noël.

A Hautmont, dans le Nord, il n’y aura donc pas de marché, mais les illuminations ont été maintenues.

Des habitants ont fait don d’immenses sapins pour décorer les rues de la commune.

Noël et contre tous. En raison de la crise sanitaire, il plane sur les fêtes de fin d’année comme une vilaine odeur de sapin. Dans un Nord sous couvre-feu, on ignore ce que le coronavirus nous réserve pour les semaines et les mois à venir. Déjà, de nombreuses communes, dont Lille, ont anticipé en annulant leurs marchés de Noël. Pour autant, s’il faut se résigner à faire une croix sur les chalets en bois désuets qui sentent le vin chaud, rien n’empêche de décorer les rues. C’est ce que s’apprête à faire la commune d’Hautmont, près de Maubeuge, avec le concours de ses habitants.

Samedi, c’est un bien étrange et encombrant convoi qui a traversé la ville d’Hautmont sous escorte de gendarmerie. Sur le plateau d’un semi-remorque de bonne taille gisait un sapin encore plus gros, a tel point que l’équipage ne passait que pile poil dans certaines rues. L’arbre appartenait à une famille habitant la commune et il trônait dans leur jardin depuis une quarantaine d’années. Et, plutôt que de le débiter en rondins, les propriétaires du conifère ont décidé d’en faire don à la ville pour les fêtes de fin d’année.

Mon grand sapin, roi des ronds-points

D’un poids de plus de trois tonnes et d’une hauteur de 12 mètres, il a été installé sur le sur le giratoire du Calvaire et sera illuminé, courant novembre, au même titre que ses autres petits copains arbres. Parce qu’il n’y en aura pas qu’un seul. Une entreprise locale en installera trois autres, de taille plus modeste, mais mesurant tout de même sept mètres.

Le dernier arbre, lui, ne sera pas hautmontois. « Ce sont des habitants de Maubeuge qui offrent à la ville un sapin d’une vingtaine de mètres de haut », explique la mairie d’Hautmont à 20 Minutes. Il sera coupé lundi puis sera installé sur un autre rond-point, celui de la place du 8 novembre.

Une fois que tout ce petit monde sera en place, les techniciens de la ville orneront les branches de ces colosses de « dizaines de boules et de guirlandes lumineuses », précise la mairie. D’ailleurs c’est toute la commune qui doit être illuminée dès la fin novembre. En effet, comme chaque année, les habitants sont encouragés à décorer leurs maisons pour participer au concours de la plus belle déco de Noël.