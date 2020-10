La ville de Bauvin est séparée de celle de Billy-Berclau par un pont qui enjambe la Deule — F.Launay/20 Minutes

Rattachée à la Métropole Européenne de Lille depuis le 14 mars, la commune rurale de Bauvin a dû fermer ses bars et va devoir appliquer le couvre-feu.

Tout le contraire de la ville voisine de Billy-Berclau ; située dans le Pas-de-Calais et soumise à moins de restrictions sanitaires.

De quoi donner lieu à des situations ubuesques.

Si l’Absurdie était une ville, elle pourrait s’appeler Bauvin. Située à 30 minutes en voiture de Lille, bien loin de l’animation et de la vie grouillante de la capitale des Flandres, cette commune rurale de 5.200 habitants fait pourtant bien partie administrativement de la métropole européenne de Lille (MEL). Comme 94 autres communes nordistes, elle sera concernée par la mise en place du couvre-feu dans la nuit de vendredi à samedi. La faute à pas de chance car jusqu’au 14 mars dernier, Bauvin n’était pas rattachée à la MEL.

« Notre adhésion ne date que de quelques mois. A la base, je n’étais pas partisan de ce rattachement mais deux maires de l’ancienne communauté de communes étaient pressées de rentrer à la MEL. Nous, on voulait prendre notre temps. Sauf que la majorité l’a emporté. Avec le recul, on ne pouvait pas prévoir. Mais c’est vrai qu’à quelques mois près, nos bars nos restaurants et nos associations sportives n’auraient pas été aussi pénalisés. On se sent très très lésés », constate amèrement Louis-Pascal Debargy, maire de la commune depuis 2001.

Une commune rattachée à la MEL mais à la frontière du Pas-de-Calais

Car ce rattachement à la grande métropole change tout. Comme à Lille et dans les grandes villes de la MEL, Bauvin a dû fermer ses bars et ses salles de sport et va devoir désormais appliquer un couvre-feu. Une mesure qui sera peut-être plus surveillée qu’ailleurs. Car la commune a la particularité de se trouver à l’extrémité sud-ouest de la MEL, juste à la frontière avec le Pas-de-Calais.

Une position géographique qui donne lieu à des situations totalement opposées. De l’autre côté du pont qui enjambe la Deûle, Billy-Berclau n’est absolument pas concernée par le durcissement des mesures sanitaires. « On se sentirait moins pénalisé si on était situé au cœur de la métropole. De l’autre côté du pont, il ne se passe rien. Les clients habituels des bars de Bauvin vont désormais boire un coup à la sortie de la ville », poursuit l’élu.

A la sortie de Bauvin, les règles sanitaires ne sont pas les mêmes - F.Launay/20 Minutes

Bars fermés à Bauvin mais ouverts chez les voisins de Billy-Berclau

Victime collatérale de cette frontière administrative, Corinne Croenne a le cœur gros. Gérante du Café du Lion de Bauvin depuis quinze ans, elle a dû fermer son bar vendredi dernier.

« C’est une catastrophe. Mes clients du dimanche matin vont maintenant faire leur PMU à Billy Berclau où il y a désormais un monde pas possible. Alors que nous, on est condamné à la fermeture. C’est n’importe quoi. Ici, on n’est pas dans un bar étudiant de Lille. Je n’ai jamais plus de dix clients dans mon café. Ça n’a aucun sens et c’est vraiment dur à accepter. C’est une injustice », éclate en sanglots la patronne.

Dans les rues de la ville, où le masque n’est pas obligatoire, cette colère revient souvent. « On est punis », lâche une habitante. « Au moins, pendant le confinement, tout le monde était logé à la même enseigne. Maintenant, beaucoup de gens se disent : Pourquoi nous et pas eux », reconnaît Louis-Pascal Debargy.

Le café Au Lion de Bauvin a dû fermer ses portes - F.Launay/20 Minutes

« Tout ça est un peu arbitraire »

A 500 mètres de là, dans les artères de Billy-Berclau, on ne se réjouit pas des galères du voisin. Dans cette commune de 4.600 habitants, située administrativement dans le Pas-de-Calais, tout le monde connaît quelqu’un ou presque à Bauvin, Avec l’entrée en vigueur du couvre-feu, certains se demandent déjà comment contourner la ville pour aller boire l’apéro dans une commune non rattachée à la MEL. Et en mairie, on redoute aussi un afflux de jeunes venus de Bauvin décidés à fuir le couvre feu.

La mairie de Billy-Berclau - F.Launay/20 Minutes

« S’il y a des contrôles à Bauvin, il suffit de prendre le vélo ou le scooter pour arriver en deux minutes dans le centre-ville de Billy-Berclau. C’est tout le paradoxe de la situation. Les gens d’ici qui sont dehors n’ont rien à se reprocher. Alors qu’à quelques mètres, ils seront dans l’illégalité. On verra bien. Tout ça est un peu arbitraire. Même si les gens commencent à avoir l’habitude de ces situations ubuesques. Il y a beaucoup de fatalisme. Les gens ont beaucoup de mal à s’y retrouver car les règles changent tout le temps », détaille Alexandre Lesage, directeur général des services à la mairie de Billy-Berclau.

La frontière est devenue réalité avec la crise sanitaire

Un deux poids, deux mesures qui donne désormais lieu à des situations ubuesques. Pour les rencontres sportives, Bauvin doit se déplacer à chaque fois chez ses voisins. Et pour les activités associatives, il faut apprendre à jongler avec les particularités administratives de chaque commune.

« Dans le cadre d’Octobre Rose, on a dû annuler les manifestations prévues à Bauvin. Mais à Meurchin, autre commune voisine du Pas-de-Calais, ils ont pu maintenir une marche de 80 personnes. A la base, ils devaient passer dans Bauvin mais les rassemblements sont limités à 10 personnes dans le Nord. Du coup, la marche s’arrêtera à la frontière sinon on pourrait les verbaliser », rit jaune le maire de Bauvin.

Une frontière à laquelle personne n’avait jamais vraiment fait attention. Mais là aussi, la crise sanitaire a changé la donne. Pas sûr que cela suffise à empêcher le virus de passer de l’autre côté du pont.